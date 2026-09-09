Gala Montes explota vs. su mamá tras salir de LCDLFM 2026: Exige que le pague “el anexo” y la llama “explotadora”

La sorpresiva salida de Gala Montes de La casa de los famosos México 2026 sigue generando controversia. Mientras su madre, Crista Montes, salió públicamente a defenderse de las críticas que ha recibido, la actriz respondió con un fuerte reclamo en redes sociales que volvió a exponer el conflicto familiar. Como si eso no fuera suficiente, nuevas versiones sobre su salida del reality apuntan a presuntos desacuerdos con la producción.

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Gala Montes abandonó La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales, Archivo TVNotas

¿Cómo reaccionó Crista Montes a la salida de Gala Montes de La casa de los famosos México 2026?

Antes y después de la salida de Gala Montes de La casa de los famosos México, Crista Montes manifestó públicamente su preocupación por el estado de su hija. Incluso aseguró que no estaba de acuerdo con que participara en el reality debido a diversos problemas personales que, según ella, atravesaba la actriz.

Sin embargo, sus declaraciones provocaron opiniones encontradas. Mientras algunos usuarios respaldaron su postura como madre, otros la acusaron de aprovechar la situación para mantenerse en la conversación mediática y obtener beneficios personales.

Ante las críticas, Crista respondió:

Crista Montes “Si tienes pruebas de que yo recibí dinero por expresar mi preocupación como madre, preséntalas. De lo contrario, no conviertas una suposición en una afirmación. Mi postura puede gustarte o no, pero preocuparse por una hija no es monetizar”.

También aseguró que muchas personas desconocen lo que realmente vivieron ella y sus hijas dentro del ámbito familiar.

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Mensaje de mamá de Gala Montes luego de que su hija abandonara La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Qué le respondió Gala Montes a su mamá Crista Montes?

La respuesta de Gala Montes no tardó en llegar y rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales. A través de una publicación, la actriz lanzó un mensaje que muchos interpretaron como una nueva acusación directa contra su madre.

Primero escribió: “Mi mamá pensando que ando bien mal”, para después rematar con una frase que encendió la polémica: “Ya págame el anexo y todo lo que me debes, explotadora infantil, figurona, o te va a llegar la venganza de Moctezuma”.

La actriz también compartió con el mensaje la escena de María la del barrio, en la que Soraya Montenegro, personaje de Itatí Cantoral, aparece aparentemente afectada, pero después cambia de actitud y dice: “Los convencí, estoy segura, los convencí”.

En redes sociales, algunos usuarios interpretaron el video como una señal de que Gala Montes habría estado bien todo este tiempo, pese a las versiones que circularon sobre una supuesta crisis relacionada con presuntos problemas de adicciones. Para varios internautas, la publicación pareció una forma de burlarse de los rumores que surgieron tras su salida de La casa de los famosos México 2026.

¿Qué dijo Gala Montes sobre su salida de La casa de los famosos México 2026?

La salida de Gala Montes de La casa de los famosos México 2026 ocurrió la tarde del 7 de septiembre, cuando apenas habían transcurrido menos de 72 horas desde su ingreso. La producción indicó que la actriz había tomado la decisión de abandonar el programa, aunque después comenzaron a circular distintas versiones sobre lo ocurrido.

Gala no ha dado hasta ahora una explicación completa sobre su salida. La actriz únicamente aseguró que se encontraba bien y adelantó que posteriormente hablaría sobre lo sucedido. Mientras tanto, algunas declaraciones de comunicadores comenzaron a apuntar a un supuesto desacuerdo entre la actriz y la producción.

Ernesto Buitrón, colaborador de Maxine Woodside, aseguró que tuvo comunicación con Gala y compartió un mensaje que, según explicó, recibió directamente de la actriz. De acuerdo con Buitrón, Gala le habría escrito:

Ernesto Buitrón, “Yo busqué a Gala Montes porque hay varias versiones y varios comunicadores dijeron que supuestamente había agredido gente, que supuestamente entró al confesionario y golpeó una psicóloga, y Gala me puso este mensaje hace una hora, me puso: ‘güey, me estaban poniendo un cuatro’, es un mensaje del celular de Gala”.

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¿Qué condiciones habría pedido Gala Montes para entrar a La casa de los famosos México 2026?

Las supuestas condiciones de Gala Montes para ingresar a La casa de los famosos México 2026 también comenzaron a generar conversación. Maxine Woodside afirmó que la contratación de la actriz habría sido únicamente por una semana y que existía un acuerdo firmado para cumplir con ese periodo.

“A ella la contrataron por una semana, iba a estar una semana, pero no aguantó ni dos días (...) para entrar una semana, tienes que haber firmado un contrato y ese contrato no lo cumplió”, mencionó Maxine.

La periodista agregó: “antes de entrar te ponen los puntos sobre las ‘ies’, te dicen tienes que hace esto, esto y esto y te dicen ‘firma el contrato’ y ella lo firmó”.

Anuncian que Gala Montes deja La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Gala Montes pidió fumar dentro de La casa de los famosos México 2026? La versión de Gabo Cuevas

Por otro lado, Gabo Cuevas afirmó que también existieron solicitudes especiales relacionadas con su estancia dentro de la casa. Según su versión, Gala habría reclamado algunos beneficios como fumar que supuestamente no le fueron otorgados. El periodista incluso señaló que esas diferencias habrían provocado tensiones entre la actriz y la producción.

“Gala va con la producción, pide entrar al confesionario y explica que no tiene secadora, ni accesorios de cualquier mujer”, mencionó Cuevas.

Posteriormente, afirmó que Gala habría discutido con una psicóloga de la producción: “es que yo no puedo estar así, ustedes sabían perfectamente cómo iba a entrar aquí, ustedes se comprometieron a darme algunas cosas que yo solicitara y en este momento estoy solicitando un ‘cigarro de orégano’”.

Cuevas también aseguró: “Gala pone en jaque a la producción y les dice: ‘es que yo acepté y dije mis condiciones, y era que ustedes me tenían que dar lo que yo quisiera porque si no, me les voy”.

Finalmente, señaló: “entre su locura y ansiedad, toca a la psicóloga, ‘es que a mí no me vas a alzar la voz, que porque la psicóloga le dijo que no le podía dar el cigarro (...) ella quería que dentro de la casa pudiese fumar”.

El comunicador resumió la versión de esta manera: “Gala Montes puso entre sus condiciones que le dieran ‘orégano’, un gallito al día (...) pero ojo, esa condición la puso como necesidad recreativa”. Hasta el momento, estas declaraciones corresponden a lo relatado por el periodista y no a una explicación pública y detallada de Gala Montes o de la producción de La casa de los famosos México.