Cecilia Galliano revive pleito entre Apio Quijano y Mauricio Garza en LCDLFM; ¿los culpa de su salida?

Meses después de la participación de Cecilia Galliano como panelista en '¿Apostarías por mí?’, la conductora acudió al pódcast de Apio Quijano para hablar sobre las polémicas que enfrenta La casa de los famosos México, pues durante las dos primeras temporadas ella fue conductora de las pre y post galas, pero… ¿salió por un pleito? ¡Te contamos los detalles!

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Cecilia Galliano se sincera sobre su salida de LCDLFM. / Especial

¿Cecilia Galliano dejó de conducir LCDLFM por un problema con Apio Quijano?

Ahora que Wendy Guevara y Ricardo Margaleff están al frente de las pre y post galas de La casa de los famosos México 2026, Cecilia Galliano se sinceró con Shiky y Apio Quijano sobre las razones que existieron detrás de su salida del reality show 24/7.

En un principio, la exconductora de ‘Sabadazo’ bromeó al respecto y aseguró que su salida había sido relacionada con un pleito entre Apio Quijano y Mauricio Garza, quien en ese entonces era su compañero.

“Sé que algunos estuvieron hablando mal de mí en esta temporada de la temporada anterior. Yo lo atendí muy bien, lo defendí y lo saqué casi de las garras de un conductor. Sin conocerlo, aposté por él”. Cecilia Galliano

Además, Galliano señaló que cuando Quijano fue invitado a las recientes temporadas, aseguró que en las ediciones pasadas lo habían tratado mal. “‘En la otra temporada me trabajaban mal, acá sí me divierto”, habría dicho el cantante.

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¿Apio Quijano y Mauricio Garza detrás de la salida de Cecilia Galliano de LCDLFM? / Instagram: @apioquijano / @Mauricio Garza

¿Qué dijo Apio Quijano sobre la revelación de Cecilia Galliano y el supuesto pleito en LCDLFM?

Apio Quijano, quien recientemente regresó a La casa de los famosos México para la dinámica de ‘congelados', aseguró que sus comentarios sobre las temporadas pasadas no estaban relacionados con Cecilia Galliano; incluso aplaudió el trabajo que hizo como conductora.

“Mauricio Garza me corrió del programa, tú rescataste el programa… El profesionalismo que tienes y la carrera que tienes, porque realmente la forma de cómo resuelves algo que la otra persona no lo sabe hacer, trabajaste por los dos, eso de verdad se merece muchísimo crédito”. Apio Quijano

Tras las palabras del intérprete de ‘La calle de las sirenas’, Cecilia Galliano bromeó diciendo: “Después de ahí me echaron”; sin embargo, negó que su salida haya sido relacionada con ese pleito y destapó la verdad.

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¿Cuál es la verdadera razón por la que Cecilia Galliano dejó de ser conductora de La casa de los famosos México?

De acuerdo con Cecilia Galliano, salió de La casa de los famosos México debido a la salud de su mamá, pues reconoce que el reality es un proyecto que requiere de mucha energía y su compromiso le iba a impedir estar en dos lados al mismo tiempo.

“Tampoco quería quedar mal porque a lo mejor si mi mamá o mis hermanas me decían: ‘Tienes que venir y tienes que estar 3 semanas’, yo iba a estar ahí”. Cecilia Galliano

Aunque en un principio dudó sobre su decisión, no se arrepiente de haber salido del programa 24/7, ya que la situación de su mamá se fue agravando y pudo estar con ella. Hasta ahora, Mauricio Garza y los actuales conductores de LCDLFM no han reaccionado a las declaraciones de Galliano.

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