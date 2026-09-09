Odalys Ramírez anuncia sorpresa en ‘LCDLFM 2026’ tras abandono de Gala Montes, ¿entra nuevo habitante?

Gala Montes y su decisión de abandonar ‘La casa de los famosos México 2026’ siguen dando mucho de qué hablar. Como se sabe, ella había entrado en sustitución de Aldo Rendón, quien previamente dejó el proyecto por temas médicos.

Más allá de las versiones que han surgido sobre este tema, muchos se preguntan qué pasará con el programa ahora. En medio de todo esto, Odalys Ramírez revela que habrá un anuncio inesperado próximamente. ¿El ingreso de otro habitante? Esto se sabe.

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Gala Montes entró a ‘La casa de los famosos México 2026' en sustitución de Aldo Rendón / Redes sociales

¿Por qué Gala Montes abandonó ‘La casa de los famosos México 2026’?

La versión que dio la producción de ‘La casa de los famosos México 2026’ fue que Gala Montes decidió dejar el proyecto voluntariamente. Sin dar muchos detalles, señaló que la joven estaba bien y le deseó todo lo mejor en el futuro.

La influencer de espectáculos ‘Chamonic3’ informó que, presuntamente, la actriz tuvo una crisis de ansiedad y agredió a un miembro del staff. Por otro lado, la periodista Joanna Vega-Biestro reportó que, supuestamente, la joven se puso agresiva por un tampón.

Según dijo, Gala quería este producto íntimo y, al ver que no se lo daban, se alteró bastante. Miembros de la producción y la psicóloga del show entraron para ayudarla. Esta última sugirió que se internara, pues la veía mal.

La también cantante se le habría abalanzado al escuchar esto. Al parecer, la celebridad se molesta cuando alguien le recomienda buscar ayuda por sus presuntos problemas de adicciones.

Supuestamente, la producción llamó a un amigo y a Anna Porter para que se la llevaran. Se dijo que la joven estaría bien y junto a seres queridos, incluyendo a Emiliano Aguilar. También hay otra versión que apunta a que, supuestamente, tres habitantes amenazaron con irse si Gala no se salía, pues la consideraban un peligro.

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Gala Montes salió de LCDLFMX hace unos días / Redes sociales

La sorpresa que habrá en ‘La casa de los famosos México 2026’, según Odalys Ramírez

En un encuentro con los medios, Odalys Ramírez dijo sentirse muy feliz en la nueva temporada de ‘La casa de los famosos México’. Si bien reconoció que hay un cierto descontento por parte del público, invitó al público a no perderse ningún detalle, pues pronto habrá una sorpresa.

“Si algo puedo asegurar es que la producción está haciendo maravillas. Vienen unas dinámicas espectaculares. Vienen muchos más cambios. Ya estamos arrancando la séptima semana y esto se va a poner todavía mejor”. Odalys Ramírez

No quiso dar mayores detalles, pero reiteró que la audiencia se llevará un buen sabor de boca con las sorpresas que vienen. Finalizó diciendo que no se siente intimidada por el éxito que está teniendo la nueva temporada de ‘La granja VIP’.

Resaltó que, a su consideración, “el sol sale para todos” y que, si bien no puede hablar de lo que pasa “en la banqueta de enfrente”, ‘La casa’ lo está dando todo para mantener a sus fans entretenidos.

¿Qué ha dicho Gala Montes sobre su salida de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Horas después de haber abandonado ‘La casa de los famosos México 2026’, Gala Montes subió una historia a Instagram para decir que estaba bien, pero algo cansada por el ejercicio que realizó con Yahir el día anterior.

Prometió que próximamente daría más detalles sobre su salida, pero que, al menos por ahora, deseaba descansar. Hasta ahora, no ha dicho más del tema y solo se ha limitado a compartir una foto para explicar por qué la sacaron de la obra ‘La Malinche’.

“Por eso, me parece una falta de respeto que después de todo lo que he aportado, y después de haber intentado encontrar una salida de buena fe, hoy se pretenda contar la historia de una manera distinta. No quiero quitarle mérito a nadie. Pero también tengo derecho a reconocer el mío: sin mi trabajo, mi presencia y todo lo que puse en este proyecto, Malinche no tendría el mismo impacto ni sonaría como ha sonado”, indicó.

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