Sian Chiong arremete vs LCDLFM tras salida de Gala Montes, ¿defiende a la actriz? “No vale la pena dar show” VIDEO

¡Los habitantes de ‘La casa de los famosos México’ siguen en boca de todos! Pero esta vez ha sido Sian Chiong, ex habitante de la segunda temporada, quien ha salido a defender la aparente pasividad de los famosos en el encierro, alegando que se están protegiendo de las consecuencias que vienen más adelante y que él vivió en carne propia.

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Sian Chiong advierte sobre las funas en LCDLFM. / Redes sociales

Sian Chiong expone a la producción de ‘La casa de los famosos México’

Tras la salida de Gala Montes y luego de la funa que vivió a causa de su participación en el reality, el cubano reveló que a pesar de las críticas que han recibido los habitantes de esta edición, él los apoya en su intención de mantener la paz, pues es la misma producción la que después les pone el pie.

“Creo sinceramente que los habitantes están haciendo bien en entrar al programa a mostrar quienes son, a mostrar sus talentos y sus virtudes para después saliendo de ahí poder tener todas las oportunidades de trabajo y conseguir todo lo que quieran” Sian Chiong

Por si fuera poco, Sian Chiong dio a entender que las polémicas creadas al interior del reality resultan fatales para sus carreras, bloqueando proyectos y el crecimiento en el medio.

“No puedes esperar que la gente te dé un contenido épico cuando después vas a incentivar esa funa, o vas a vetar a algunos” Sian Chiong

Sian, lo dejó claro: después de la funa, producción los abandona y por eso ya no quieren dar show. “No vale la pena”.

Y luego se preguntan por qué el programa está muerto.#LaCasaDeLosFamososMx#LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/d1dk4vEhIy — Fernanda Marcial Huett (@fermargr134) September 9, 2026

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¿Qué pasó con Sian Chiong en ‘La casa de los famosos México 2024’?

Sian Chiong fue sin duda uno de los habitantes más polémicos de la segunda edición de LCDLFMX, pues el ex integrante del ‘cuarto Tierra’, fue blanco de críticas en redes sociales luego de ser acusado de escupir en la comida, tener acercamientos inapropiados con sus compañeras y forzar un shippeo con Ricardo Peralta.

Luego de su celebrada eliminación, el actor salió a pedir disculpas públicas, reconociendo que la presión por ganar el juego habría provocado que se perdiera a él mismo.

Sian Chiong funa a la producción de ‘La casa de los famosos México’ / Redes sociales

¿Qué ha hecho Sian Chiong después de ‘La casa de los famosos México 2024’?

Tras su eliminación del programa, el cubano se alejó del ojo público por algún tiempo, sin embargo, su carrera empezó a reactivarse poco después con participaciones en algunos programas de Televisa como ‘Las hijas de la señora Garcia’ y ‘Bola de locos’, además del protagónico en teatro en la obra ‘Entre tú y yo’ que desató los rumores sobre su orientación.

Al momento, la productora de La casa de los famosos México no ha respondido a las declaraciones de Sian Chiong.