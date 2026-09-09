Aldo Rendón revela la enfermedad que lo obligó a abandonar ‘LCDLFM 2026’: “Traigo el hígado inflamado”

La salud de Aldo Rendón ha sido motivo de preocupación desde su ingreso a ‘La casa de los famosos México 2026’. Los fans notaban que tenía los “ojos amarillos”, un signo de que algo no está bien en el hígado. El asesor de imagen también contó que tenía “gota”, una enfermedad reumática e inflamatoria.

En algún punto, hasta se especuló que una ambulancia había entrado a las instalaciones del show a atenderlo. Por ello, para muchos no fue una sorpresa cuando anunció que abandonaba el reality por cuestiones de salud.

Si bien en un inicio no quiso dar detalles de este asunto, ahora rompe el silencio y revela qué le han dicho sus médicos. Te contamos los detalles.

Checa: Gala Montes abandona ‘La casa de los famosos México 2026’ ¿por un ataque de ansiedad? Esto se sabe

Aldo Rendón salió de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Cuándo abandonó Aldo Rendón las instalaciones de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Fue el martes 1 de septiembre que se dio a conocer que Aldo Rendón abandonaba ‘La casa de los famosos México 2026’. En su discurso de despedida, señaló que le habían diagnosticado una “enfermedad reversible”, pero que requería tratamiento de forma inmediata.

Tras esto, se especuló que, supuestamente, el también influencer dejó el concurso por toda la polémica que estaban causando ciertos comentarios que dio durante su estancia. Se dijo que, presuntamente, muchas marcas habían amenazado con dejar de patrocinar si no le ponían un alto.

Otra teoría fue que, supuestamente, el equipo de Mariana amenazó con interponer una demanda si no lo sacaban. Y es que, en las últimas semanas, Aldo insultó a la cantante. La llamó, entre otras cosas, “asquerosa” y “naca”.

En entrevista para TVNotas, René Franco, quien asiste ocasionalmente a las galas como crítico, confirmó que Rendón sí está enfermo. Resaltó que el estilista no quería irse del show, pero que su enfermedad era riesgosa, por lo que le indicaron que debía abandonar el show para iniciar tratamiento.

“El problema es que no se quería salir, deseaba acabar, (pedía): ‘No me saquen, no quiero salir’, pero los médicos le dijeron que no. Creo que la producción le dijo que no se podía hacer cargo de su salud y de su seguridad de esa manera. (Le dijeron): ‘Ya no podemos, ya los médicos no te dejan’”. René Franco

No te pierdas: Habitantes en shock tras la abrupta salida de Gala Montes de La casa de los famosos México 2026: “muy raro todo”

Aldo Rendón está enfermo / Redes sociales

Aldo Rendón da detalles de su estado de salud tras dejar ‘La casa de los famosos México 2026’

En una entrevista con Maxine Woodside, Aldo Rendón contó qué ha pasado con su salud tras dejar ‘La casa de los famosos México 2026’. Indicó que él había tomado la decisión de irse tras ver las complicaciones médicas que estaba presentando.

Resaltó que su estado era muy delicado y los doctores dentro del proyecto ya no podían atenderlo adecuadamente. Indicó que tenía el hígado y el bazo inflamados.

“Mejor. Traigo el hígado muy inflamado y el bazo también. Como me da gota, no me pueden dar medicamentos adentro para eso. Un desastre. Llegó un momento en el que ya no me podían hacer más estudios dentro. Por eso tomé la decisión. Yo la tomé”. Aldo Rendón

Contó que ya llevaba más de una semana sintiéndose mal y que los médicos le recomendaron que lo mejor era que comenzara su tratamiento.

“O sea, tampoco me dijeron: ‘Si te quieres quedar’. Ya llevaba 10 días sintiéndome mal… cuando salieron los resultados, la doctora fue la que dijo: ‘Su bazo muy crecido. Tengo que hacerle tomografías y no se pueden hacer dentro de La casa’. Yo ya no podía. Todavía no hay un diagnóstico, pero ahí vamos”, expresó.

ALDO RENDÓN TIENE UN PROBLEMA EN EL HÍGADO Y EN EL BAZO 🥹🚨 se puso grave dentro de LCDLF#ebninforma #ernestobuitronnews #aldorendon #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/iposTxg31K — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) September 9, 2026

¿Qué se sabe sobre la enfermedad que orilló a Aldo Rendón a abandonar ‘La casa de los famosos México 2026’?

Según se ha especulado en redes sociales, Aldo Rendón tendría una enfermedad llamada hepatoesplenomegalia. De acuerdo con diversos sitios médicos, incluyendo a Mayo Clinic, esta condición se refiere al aumento simultáneo del tamaño del hígado y bazo.

Las causas son:

Infecciones: Virus (como la mononucleosis o la hepatitis), bacterias o parásitos (como la malaria).

Enfermedades hepáticas: Problemas crónicos del hígado o hipertensión portal (como la cirrosis).

Trastornos de la sangre (hematológicos): Anemias hemolíticas o destrucción acelerada de células sanguíneas.

Cáncer o tumores: Linfomas y leucemias que afectan los tejidos linfáticos y sanguíneos.

Enfermedades metabólicas o de depósito: Trastornos hereditarios en los que el organismo acumula sustancias anormales (como la enfermedad de Gaucher)

En tanto que los síntomas más comunes son:

Sensación de saciedad rápida o pesadez en el abdomen.

Dolor o molestia en la parte alta del abdomen (del lado derecho por el hígado, o izquierdo por el bazo).

Fatiga, debilidad o infecciones frecuentes si la sangre o el sistema inmune se ven afectados

Mira: Gala Montes sufre descuido en ‘LCDFLMX 2026’ y ¡enseña de más! ¿Se mostró en traje de Eva? VIDEO