Aldo Rendón suplicaba: “No me saquen”, pero ¡la producción no podía hacerse cargo de su salud!

Gran sorpresa causó la semana pasada la salida de Aldo Rendón de La casa de los famosos México, con el argumento de que enfrenta problemas de salud, pero mucha gente no lo creyó, ya que aseguran que sus polémicos comentarios dentro del reality estaban provocando molestias en las marcas comerciales. Sin embargo, René Franco, panelista del programa, nos confirmó que el stylist está enfermo y que, pese a que él quería seguir, no se lo permitieron, pues la producción no se podía hacer responsable de su salud.

René Franco habla de la salud de Aldo Rendón y La casa de los famosos México 2026 / Archivo TVNotas, YT @lacasafamososmx e IG @aldorendon

¿Por qué Aldo Rendón no quería salir de La casa de los famosos México 2026?

René Franco, quien tiene acceso de primera mano a la información de la producción, nos dijo: “Lástima la salida de Aldo Rendón. Sí está enfermo. El problema es que no se quería salir, deseaba acabar, (pedía): ‘No me saquen, no quiero salir’, pero los médicos le dijeron que no. Creo que la producción le dijo que no se podían hacer cargo de su salud y de su seguridad de esa manera. (Le dijeron): ‘Ya no podemos, ya los médicos no te dejan’”.

El conductor apoya esta decisión. “Una producción inteligente no se hace responsable de cierto grado de riesgos para la salud. Ya no te puede seguir teniendo, porque entonces entra en su responsabilidad y tampoco se trata de eso”.

René explica que el famoso stylist: “Se iba poniendo más amarillo cada vez. El maquillaje estaba intentando que no se notara, pero no estaba bien. Despertaba con ese color y estaba en constante revisión con los médicos. Tuvo un bajón de peso que no era normal, no le estaban funcionando las manos”.

Revela que el día de la salida de Aldo, muy pocos se le pudieron acercar. “Galilea, los amigos, y se fue directamente al hospital. Se tiene que hacer un tratamiento ya. El hígado no es un juego”.

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¿Aldo Rendón obligado a salir de La casa de los famosos México 2026? / Archivo TVNotas, YT @lacasafamososmx e IG @aldorendon

¿Marcas abandonarán La casa de los famosos México 2026 tras comentarios de Aldo Rendón?

Sobre los rumores de las marcas comerciales, René declaró: “Vivimos en un país en el que la gente se espanta de Adrián Marcelo, se ríe de Aldo y le paga a Alfredo Adame por decir lo mismo. Al gusto de las personas, que quién sabe cuál sea. José José (†) podía cantar las canciones más misóginas, codependientes y horribles del mundo, pero no diga el ‘Chicharito’ una estupidez”.

Finalmente, destacó que, a pesar de las polémicas, hay quienes simpatizan con el stylist:

Unos opinan que es muy chistoso, especialmente las mujeres. Yo estuve en ese panel, con 7 familiares de quienes estaban nominados, puras mujeres. Aldo decía estas cosas y todas estaban tiradas de la risa. Aldo Rendón

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¿Por qué Aldo Rendón salió de La casa de los famosos México 2026? / Archivo TVNotas, YT @lacasafamososmx e IG @aldorendon

¿Amigos de Aldo Rendón temían ‘funa’ durante La casa de los famosos México 2026?

También hablamos con una fuente cercana al famoso y nos comentó: “Efectivamente, está enfermo del hígado, como él lo ha dicho, pero también ya nos urgía que saliera. Aldo dice las cosas sin filtros, queriendo ser gracioso y sarcástico, sin mala intención, pero la verdad es que ya se había pasado de la raya”.

Explicó que, específicamente, 2 hechos causaron alarma: “Cuando le dijo a Memo Schutz que vendiera los órganos de sus hijos. Obvio, lo dijo en broma, pero no puedes hacer un comentario así en un reality que además es familiar”.

También nos dijo que la polémica que enfrentaba con una exintegrante de OV7 le cobró factura. “En un principio era chistoso para la gente ver cómo se peleaba con ella, pues a final de cuentas es un show, pero cuando le dijo a Gema Garoa que quería decirle a Mariana que le daban ganas de estrangularla, ahí sí eso ya no es permitido. Por un comentario menos fuerte, salió Adrián Marcelo en la segunda temporada”.

Aldo, dice la fuente, se refirió despectivamente a la cantante, lo cual también le habría estado jugando en su contra: “La llamó ‘naca, inmunda, asquerosa’, y pues esas expresiones de clasismo son muy mal vistas. Esto sin contar que el día de su salida le dijo que, si quería, agarrara unos ganchos y se colgara, lo que sus detractores lo vieron como un comentario que, aunque, insisto, obviamente era broma, es incitación al suicidio”.

La fuente cuenta que se enteraron de que supuestamente las marcas, especialmente una de jugos, ya no estaba conforme con ello. “Se rumoreó que el equipo artístico de Mariana podía ir a levantar una queja ante algún organismo, por las expresiones de Aldo. Nunca se comprobó que fuera a ser así, pero ante la duda, era mejor que ya saliera y se atendiera. Mejor que se recupere del hígado y el reality siga sin esa polémica, y todos contentos”.

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¿Aldo Rendón se sometió a estudios de salud? / Archivo TVNotas, YT @lacasafamososmx e IG @aldorendon

¿Cuáles fueron las polémicas de Aldo Rendón en La casa de los famosos México 2026?

Memo Schutz destacó Pues ya regálalos, vende los órganos, algo para que vivas a gusto ”, y añadió para el público: “Si usted tiene muchos hijos, regálelos o póngalos a trabajar, para que usted viva bien”.

”, y añadió para el público: “Si usted tiene muchos hijos, regálelos o póngalos a trabajar, para que usted viva bien”. Con la exintegrante de OV7 tuvo una confrontación por unos ganchos de ropa y le dijo: “Los ganchos no eran tuyos, eran de Karina, pero si los quieres, agárralos y cuélgate”. La frase fue interpretada por parte del público como una alusión al suicidi*. Además de que la llegó a llamar pend*ja, naca, inmunda y asquerosa, y llegó a pensar en decirle: “ Me dan ganas de estrangularte ”.

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