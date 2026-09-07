Rosa María Noguerón responde a Mar Contreras tras el ingreso de Gala Montes a LCDLFM: “Qué ladren los perros”

La casa de los famosos México 2026 vivió una gala completamente diferente la noche del 6 de septiembre tras la salida de Flor Vigna y el inesperado ingreso de Gala Montes como habitante. En medio de las críticas que ha enfrentado el reality, tanto del público como de Mar Contreras, Rosa María Noguerón lanzó un fuerte dardo en un encuentro con TVNotas.

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Nominados de La casa de los famosos México 2026 sorprendió con cambios la noche del 6 de septiembre. / Redes sociales

¿Por qué Rosa María Noguerón lanzó dardo contra Mar Contreras?

Durante la primera semana de La casa de los famosos México 2026, Mar Contreras estalló contra el reality tras ver uno de los posicionamientos. "¿El mejor posicionamiento? Ninguno. Me avisan quién sale, ya me puse a ver una película en Netflix”, escribió en X .

Aunque sus palabras fueron apoyadas por parte del público, no pasaron desapercibidas por Rosa María Noguerón, quien lamentó que se exprese así del reality que le abrió las puertas. “Me parecería muy triste que alguien muerda la mano que le dio de comer, pero pues cada quien dirá lo que quiera decir”, dijo para TVNotas.

La polémica parecía haber cesado tras la postura de ambas, hasta que Mar Contreras fue cuestionada nuevamente sobre el tema, pese a que aseguró no tener ningún problema con la productora de LCDLFM e incluso dijo haberle escrito, sus palabras volvieron a causar reacción.

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Rosa María Noguerón tunde a Mar Contreras tras críticas a LCDLFM. / Redes sociales/Mezcalent

¿Cómo respondió Rosa María Noguerón a las críticas contra La casa de los famosos México 2026?

Ante las opiniones de Mar Contreras, habitante de la tercera temporada de La casa de los famosos México, sobre los posicionamientos y un supuesto mensaje a Rosa Mara Noguerón, la productora respondió tajante a las críticas de la exparticipante.

Tras la llegada de Gala Montes a La casa de los famosos México, Rosa María Noguerón habló con TVNotas sobre las reacciones que ha tenido el público al reality; sin centrarse solo en la polémica con Mar Contreras, la productora sentenció:

“Es maravilloso que la gente pueda decir y opinar lo que quiera. Adelante la crítica, adelante lo que ella quiera decir. Para nosotros lo más importante es que la casa siga dando de qué hablar. Que digan lo que digan, que ladren los perros, señal de que venimos cabalgando”. Rosa María Noguerón

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¿Por qué Gala Montes regresó como habitante a La casa de los famosos México 2026?

Rosa María Noguerón no solo habló con TVNotas sobre las críticas , también se sinceró sobre la llegada de Gala Montes a La casa de los famosos México 2026; una decisión que se tomó junto a Paly Alonso, quien asegura el reality será otro.

"¿Cómo darle una vuelta a la historia que venimos contando? Me parece que tenemos otra casa esta noche, no sé qué opinan, pero esa es la búsqueda. Es reconocer qué necesita el show, por qué lo necesita y en qué momento lo necesita”. Paly Alonso

Gala Montes regresa a La casa de los famosos México 2026 como habitante. / Redes sociales

Por su parte, Rosa María Noguerón señaló que, pese a las críticas, es consciente de que el juego de Gala es frontal. Además, es una de las exhabitantes mujeres que más ha seguido el programa 24/7 de cerca, lo que podría mover por completo el juego. ¿Será que inicia un nuevo reality? Hasta ahora, las opiniones continúan mientras que Gala Montes comienza a dar contenido.

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