Mar Contreras lanza dardo vs. Luis Chaparro por llamarla ‘mueble’ en LCDFLM: “Pa’ todos tengo”, asegura

Luego de que Rosa María Noguerón explotara contra Mar Contreras por sus críticas a La casa de los famosos México 2026, una nueva polémica se volvió a encender en redes después de que la exhabitante fuera nombrada por Luis Chaparro en el reality. ¿Hay nueva pelea? ¡Te contamos los detalles!

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Mar Contreras encendió la polémica con criticas a La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Por qué Mar Contreras criticó la nueva temporada de La casa de los famosos México?

Durante los primeros posicionamientos que se vivieron dentro de La casa de los famosos México, Mar Contreras expresó su descontento con el contenido del reality, pese a que en su edición fue duramente criticada por su comportamiento.

A través de su cuenta de X, la actriz de melodramas como ‘Teresa’ y ‘Vino el amor’ compartió: “Le di oportunidad a esta segunda semana para ver cómo se ponían los posicionamientos y honestamente, dejan mucho que desear. ¿El mejor posicionamiento? Ninguno”.

De inmediato, los comentarios entre internautas y seguidores del programa 24/7 no se hicieron esperar, por lo que Contreras hizo una nueva publicación: “Ya salieron los perros a ladrar jajaja. Me avisan quién sale, ya me puse a ver una película en Netflix”.

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Mar Contreras habla de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

Rosa María Noguerón responde a Mar Contreras, pero la exhabitante se defiende

Días después de la postura de Mar Contreras, Rosa María Noguerón concedió una entrevista a TVNotas en la que respondió a la crítica de la exhabitante. “Cada quien dirá lo que quiere decir. Me parecería muy triste que alguien muerda la mano que le dio de comer”, expresó.

Asimismo, la productora negó que las palabras de la actriz estén relacionadas con su ausencia en el promocional de la nueva temporada, ya que sí fue invitada a participar, pero por no se concretó. “Ella sabe perfectamente que ese contrato fue y vino con sus abogados varias veces”.

En ese entonces, parecía que la controversia entre la exhabitante y productora había terminado, pero se volvió a encender cuando Flor Vigna llamó ‘muerto de hambre’ al reality, palabras que Mar no dejó pasar para responder a Rosa María. “Ahora resulta que una es la que ‘mordió’ la mano que le dio de comer…"

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Rosa María Noguerón y Mar Contreras siguen en polémica. / Redes sociales/Mezcalent

¿Qué dijo Mar Contreras sobre Luis Chaparro tras ser llamada ‘mueble’ en LCDLFM?

Tras la llegada de Yanet García, Luis Chaparro y Ese Pérez al ‘exilio’ de La casa de los famosos México 2026 por ser considerados ‘muebles’, las críticas de Mar Contreras se volvieron a encender debido a que Chaparro la mencionó.

Todo comenzó cuando el creador de contenido se mostró consternado por ser considerado ‘mueble’ y aseguró que personalidades de ese tipo llegaron a la final en temporadas pasadas, haciendo alusión a Mar Contreras. En respuesta, la actriz escribió en X: “Jajaja, espero que me llegue a ‘Las patas'… Y llegue a la final”.

Mientras que en el comentario de una de sus seguidoras, agregó: “Pa’ todos tengo”. Hasta ahora, no han existido más reacciones por parte de los Mar Contreras y la productora Rosa María Noguerón. ¿Seguirá la polémica?

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