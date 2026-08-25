¿Aldo de Nigris vs. LCDLFMX? Rosa María Noguerón lo regañó por ‘apoyar’ a ‘La granja VIP 2026’, aseguran

Dentro de poco, se estrenará la segunda temporada de ‘La granja VIP’. Muchos están a la expectativa de lo que ofrecerá el reality, principalmente después de toda la controversia que ha causado ‘La casa de los famosos México 2026’ por su “falta de contenido”.

Recientemente, se filtró que, presuntamente, Rosa María Noguerón, productora de ‘La casa’, habría regañado a Aldo de Nigris por mostrar entusiasmo ante la nueva edición de ‘La granja’. Esto es lo que se sabe.

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Aldo de Nigris ganó la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México 2026' / Mezcalent

¿Aldo de Nigris apoya la nueva temporada de ‘La granja VIP 2026’?

Como se sabe, Aldo de Nigris fue el ganador de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’, estrenada en 2025. Por ello, llamó la atención que apoyara a Kevyn Contreras tras ser anunciado como uno de los confirmados de ‘La granja VIP 2026’.

A través de redes sociales, Contreras compartió un video en el que le pone su distintivo paliacate a Aldo. Este último dice, a modo de broma: “Van a decir, ¿de qué team es ese wey?”. Tras unos momentos de risa, menciona: “Ahora soy bi, bicolor”.

Recordemos que los influencers son buenos amigos. De hecho, el también comediante estuvo presente en la inauguración del más reciente negocio de Poncho de Nigris, tío de Aldo.

Si bien a muchos se les hizo normal que Aldo apoyara a su amigo en su próximo proyecto, algunos lo vieron como una especie de “traición” a ‘La casa de los famosos México 2026’. Y es que este reality le abrió muchas oportunidades, tanto en el medio digital como en la televisión.

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Aldo de Nigris apoyó La granja VIP / Redes sociales

El supuesto regaño de Rosa María Noguerón, productora de ‘La casa de los famosos México’, a Aldo de Nigris

A través de su canal de YouTube, el periodista Gabo Cuevas informó que, presuntamente, Rosa María Noguerón se molestó con Aldo de Nigris por apoyar el ingreso de Kevyn Contreras a ‘La granja VIP 2026’.

El enojo habría sido tal que, supuestamente, la productora de ‘La casa de los famosos México’ lo regañó fuertemente. Y es que considera que su acción da mala imagen al reality de Televisa.

“Que le habló y le dijo: ‘No está nada padre que estés apoyando un proyecto, que es la competencia directa del formato que tú ganaste el año pasado. Puedo entender que es tu amigo, pero esas cosas no se hacen, Aldo. No se le hace fiesta al enemigo del proyecto que le hizo’. Que lo hizo pomada”. Gabo Cuevas

Presuntamente, Aldo le explicó que Kevyn es su “amigo” y por eso lo hizo, pero que lamentaba si su acción perjudicó la temporada actual de ‘La casa’.

Hasta el momento, ni Aldo ni Rosa María se han pronunciado ante esta polémica, por lo que todo queda en calidad de un RUMOR. Cabe mencionar que esto ya dio de qué hablar. Mientras que algunos consideran que, en caso de ser verdad, la productora “exagera”, otros creen que Aldo estuvo mal al “apoyar a la competencia”.

¿Aarón Mercury está vetado de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Aldo de Nigris no habría sido el único exparticipante de ‘LCDLFMX’ con el que Rosa María Noguerón, supuestamente, tuvo problemas. En su momento, se dijo que, presuntamente, vetó a Aarón Mercury de la nueva temporada del show.

Todo comenzó cuando Massad Altamini evitó mencionar su nombre. A raíz de esto, se empezó a especular sobre posibles problemas entre Aarón y la producción. Cuando el influencer fue cuestionado sobre esto, la respuesta fue:

“Honestamente, yo siento que no les caigo bien allá adentro, no sé, igual y son mis ideas o así, pero siento que me estoy metiendo en la boda del lobo un poquito”. Aarón Mercury

Por su parte, Rosa María negó todo y dijo que el joven hasta ha sido invitado al reality en varias ocasiones, pero él es quien los rechaza: “Lo hemos invitado a otros programas y no ha podido; a lo mejor es él el que nos tiene vetados”, dijo.

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