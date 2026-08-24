Aaron Mercury, tras supuesto veto en La casa de los famosos México, ¡estrenaría proyecto! ¿En la competencia?

Tras especularse que Aarón Mercury fue vetado de La casa de los famosos México 2026 por la productora Rosa María Noguerón, se ha comenzado a rumorar que el influencer podría convertirse en figura de otro proyecto. ¿Dónde? ¿Cuál? ¡Esto se sabe!

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¿Aarón Mercury no quiere regresar a La casa de los famosos México? / Instagram

¿Por qué se dice que Aarón Mercury fue vetado de La casa de los famosos México 2026?

Los rumores de que Aarón Mercury fue vetado de La casa de los famosos México 2026 comenzaron luego de que los internautas se percataran de que Masad Aaltamimi evitó mencionarlo dentro del reality show tras recordar su participación en la tercera temporada.

Cuando la prensa cuestionó al influencer directamente sobre su ausencia en las galas pese a ser amigo cercano de Masad, Mercury se limitó a decir que, aunque el equipo del árabe ha considerado la posibilidad, él prefiere no ir porque cree que no es una persona bienvenida:

“Honestamente, yo siento que no les caigo bien allá adentro, no sé, igual y son mis ideas o así, pero siento que me estoy metiendo en la boda del lobo un poquito”.

Aarón Mercury

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¿Aarón Mercury queda fuera de La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales

¿Qué dijo la productora Rosa María Noguerón tras las declaraciones de Aarón Mercury?

Ante la postura de Aarón Mercury, la productora Rosa María Noguerón desmintió que el influencer esté vetado del reality y aseguró que sí ha estado invitado a las galas, pero en una última ocasión les canceló de último momento.

“Lo hemos invitado a otros programas y no ha podido; a lo mejor es él el que nos tiene vetados”, aseguró la productora de LCDLFMX en un live de Wendy Guevara, conductora de las pre y post galas del programa 24/7.

Hasta ahora, Aarón Mercury no ha dado nuevas declaraciones sobre su supuesto veto de La casa de los famosos México, pero en redes se ha comenzado a especular que su ausencia en las galas podría deberse a un nuevo proyecto. ¿De qué se trata?

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Rosa María Noguerón desmiente veto de Aarón Mercury de LCDFLMX. / Redes sociales

¿En que nuevo programa saldrá Aarón Mercury?

Después de que Aarón Mercury se presentó en ¿Quién es la máscara? junto a los finalistas de La casa de los famosos México 2025, han comenzado a surgir rumores en los que se asegura que ¡podría convertirse en investigador del reality la siguiente temporada! ¡Nada de irse a la competencia!

A través de la cuenta ‘Selfieando telenovela’ se dio a conocer que existen fuertes RUMORES de que Mercury será uno de los investigadores de ¿Quién es la máscara?, programa que tiene previsto su estreno para octubre 2026, una vez que concluya La casa de los famosos México.

Hasta ahora, el creador de contenido no se ha pronunciado al respecto, pero recientes declaraciones de su mamá, quien aseguró que venían varias sorpresas, han hecho que los rumores aumenten. Por ahora, todo se mantiene en incógnita.

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