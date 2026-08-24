Apio Quijano vs. Ese Pérez: Tras polémicas en LCDLFMX, ¡tachan al cantante de clasista!': “En su colonia”

Apio Quijano, habitante de la primera temporada de La casa de los famosos México, acaparó la atención de los seguidores del reality al reaccionar a una de las frases que dijo Ese Pérez en los últimos días y le valió una fuerte discusión con Masad. ¿Lo quiere fuera de LCDLFMX? ¡Te contamos los detalles!

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Apio Quijano vs. Ese Pérez / Redes sociales

¿Cuál fue el comentario que hizo Ese Pérez y desató el enojo de Masad en LCDLFMX?

Ese Pérez y Masad Altamimi estallaron en La casa de los famosos México 2026 tras arrastrar varias diferencias. Una de las más recientes ocurrió durante una de las fiestas temáticas del reality; mientras los habitantes se tomaban fotos con el celular que les da la producción.

Aunque se estaban en extremos diferentes de la mesa, Ese Pérez le gritó a Masad: “Chin** tu madre”, frase que el árabe le pidió que no repitiera por respeto a su mamá. Debido a que desde hace días habían protagonizado varios intercambios de palabras, Pérez dijo la frase un par de veces más, asegurando que es una expresión común en México

Pese a que parecía que el malentendido ya había quedado atrás, volvió a encenderse en la cuarta gala de eliminación de La casa de los famosos México 2026, donde casi llegan a los golpes tras revivir la polémica de días atrás.

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Ese Pérez y Masad Altamimi casi llegan a los golpes en LCDLFM. / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Apio Quijano a las palabras que Ese Pérez dijo en La casa de los famosos México 2026?

Masad Altamimi no fue el único en reaccionar negativamente a la frase de Ese Pérez; a través de redes sociales, Apio Quijano dejó ver su descontento con el comportamiento del creador de contenido al responder a una de sus seguidoras de manera tajante.

En un video en el que hablaba sobre una de las frases que escuchaba de pequeño y cómo la ha transformado en su vida actual, una de sus seguidoras le preguntó: “Apio, ¿qué opinas de que Ese Pérez dice que chtmd es una palabra normal en México?”

En respuesta, el integrante de Kabah respondió: “En su colonia, no en la mía”. Esa breve frase de inmediato inundó las redes con varios mensajes de apoyo de parte del público del reality, quienes aseguran que el influencer suele tener un ‘juego sucio’ con sus compañeros.

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Apio Quijano vs. Ese Pérez a través de redes. / Redes sociales

¿Qué es lo que realmente piensa Apio Quijano sobre Ese Pérez?

Cabe recordar que no es la primera vez que Apio Quijano habla sobre Ese Pérez; durante su reciente participación en las galas y postgalas de La casa de los famosos México, compartió que no está de acuerdo con varios de los comentarios que el influencer ha hecho, opinión por la que lo llamaron ‘clasista’.

“Siento que ha tenido comentarios muy desafortunados, ha sido muy irrespetuoso muchas veces”, explicó el exhabitante de LCDLFM; además, respecto a la ‘rivalidad’ que existe con Masad y el cómo se ha comportado, comentó:

“Sea quien sea la persona, como el caso de Masad, se me hace que una persona tiene que primero aprender a abrir las puertas, como todo mexicano, a las personas que llegan. Y ser respetuoso. No importa la cultura, debe ser respetuoso”. Apio Quijano

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