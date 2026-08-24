Ferka despotrica contra La casa de los famosos México 2026, asegura que copiaron dinámicas de La granja VIP

Durante la cuarta eliminación en La casa de los famosos México 2026, nuevas dinámicas sorprendieron a los habitantes tras enterarse de que no habría posicionamiento, pero conocerían la opinión del público, lo que desató reacciones de ‘la competencia’. ¿Hicieron lo mismo que en La granja VIP? ¡Aquí te contamos los detalles!

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La cuarta gala de eliminación de La casa de los famosos México 2026 sorprendió a los habitantes. / Redes sociales

¿Qué pasó durante la cuarta gala de eliminación en La casa de los famosos México 2026?

Antes del intercambio de palabras entre Ese Pérez y Masad Altamimi que casi termina en golpes, los habitantes de La casa de los famosos México conocieron la opinión del público respecto a los posicionamientos.

Una vez más, Galilea Montijo se conectó con los participantes para compartirles el panorama en el exterior. Con el objetivo de que despierten y comiencen a dar posicionamientos con las verdaderas razones por las que quieren que sus compañeros se vayan, los panelistas leyeron varios de los comentarios del público.

Como era de esperarse, la situación no fue del agrado de varios habitantes y de algunos exparticipantes; tal es el caso de Ferka, actual panelista de La granja VIP, quien no dudó en usar sus redes para lanzar un inesperado mensaje.

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Ferka se va vs. La casa de los famosos México 2026 / YouTube

¿Qué fue lo que dijo Ferka sobre La casa de los famosos México 2026?

Luego de que Ferka fuera recordada por el público tras el incidente que Flor Viga sufrió en La casa de los famosos México 2026, la conductora de Venga la alegría no dudó en reaccionar a la nueva dinámica que se realizó en el reality de Televisa.

Al ver que la producción decidió mostrarles a los habitantes lo que piensa el público sobre su participación, Ferka escribió en su cuenta de X: “Con qué copiando dinámicas de nuestra granja”, publicación que de inmediato generó reacciones entre los internautas.

Mientras algunos aseguraron que no sabían a qué dinámica se refería, otros le recordaron su paso por La casa de los famosos México en su primera edición con comentarios como: “Ustedes se copiaron todo el reality”, “No manches, si de ahí saliste, te ves mal” y " La que estuvo en La casa de los famosos y no le fue bien”

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Ahhhh con que copiando dinámicas

De nuestra granja ✨👌🏼🤭🤭🤭🤭🤪 — MariaFernandaQuiroz💜 (@Ferka) August 24, 2026

¿Quién es Ferka y en qué temporada de La casa de los famosos México participó?

María Fernanda Quiroz Gil, conocida en el mundo de los espectáculos como Ferka

Estudió actuación en el Centro de Estudios y Formación Actoral para Televisión en TV Azteca (CEFAT) , lo que la llevó a ser parte de melodramas como Se busca un hombre y Quererte así.

, lo que la llevó a ser parte de melodramas como y Además de la actuación, ha sido parte de importantes concursos como Guerreros, MasterChef Celebrity y Las estrellas bailan en Hoy, aunque uno de los más importantes fue La casa de los famosos México en 2023.

y aunque uno de los más importantes fue en 2023. Ferka fue parte de la primera edición del reality show 24/7 de Televisa , donde estuvo en el ‘Team cielo’ .

, donde estuvo en el ‘Team cielo’ . Actualmente, es conductora de Venga la alegría, fin de semana, y panelista de La granja VIP 2026. En su vida personal, tiene un hijo menor fruto de su relación con Christian Estrada.

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