¿Ferka estuvo en riesgo de morir? Sufrió una infección en su cuerpo que la llevó a terapia intensiva

Luego de que Ferka destapó un pleito con una de sus compañeras de Venga la alegría, se revivió un video en el que la conductora habló sobre las complicaciones de salud que en el pasado la llevaron a estar en terapia intensiva. ¿Aún tiene secuelas?

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Ferka revela complicado estado de salud que enfrentó. / Redes sociales

Ferka tiene un pulmón ‘ponchado’ tras estar en terapia intensiva

En una entrevista concedida para el programa de Yordi Rosado en Unicable, María Fernanda Quiroz confesó que hace algunos años estuvo internada durante mes y medio en terapia intensiva. Con la sinceridad que la caracteriza explicó:

“Tengo un pulmón ponchado. Pasa que hace algunos años mi órgano comenzó a producir agua, entonces me lo pulsaron. Entonces se quedó pachichi. Estaba en terapia intensiva y no tuve oportunidad”. Ferka

De acuerdo con Ferka, su periodo internada le impidió llevar a cabo las terapias para rehabilitar su capacidad respiratoria. “No tuve oportunidad de realizar los ejercicios necesarios para que mi pulmón regresara a su tamaño”, detalló.

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Ferka tiene un pulmón ‘ponchado’ por esta razón. / Redes sociales

¿Qué enfermedad causó que Ferka estuviera en terapia intensiva?

Además de confesar que tiene un pulmón ponchado, Ferka contó que el origen de sus complicaciones médicas comenzó tras una severa infección, lo que desencadenó una respuesta autoinmune:

“Tuve una enfermedad a los 22 en que mi cuerpo comenzó a atacarse a sí mismo. Entonces mis órganos comenzaron a producir agua. Pensaron que era lupus, un tema también de púrpura o leucemia”. Ferka

Aunque la exparticipante de Las estrellas bailan en Hoy no dio detalles específicos, aseguró que actualmente no tiene secuelas que afecten su capacidad para hacer ejercicio pese a que no pudo hacer terapias para que su pulmón regresara a su tamaño.

“Tenía infección general en todo el cuerpo y estuve un mes y medio en terapia intensiva y por eso no tuve chance de hacer lo del pulmón, como con ejercicio y volverlo a agrandar”, concluyó la actriz y presentadora, dejando claro que no estuvo a punto de morir.

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¿Quién es Ferka, actual conductora de Venga la alegría, fin de semana?

María Fernanda Quiroz Gil, conocida como Ferka Ciudad de México y estudió actuación en el Centro de Formación Actoral (CEFAC) de TV Azteca.

y estudió actuación en el Centro de Formación Actoral (CEFAC) de TV Azteca. A lo largo de su trayectoria ha participado en producciones como Montecristo, Se busca un hombre, Pasión morena, Quererte así y Destino.

Sin embargo, ha adquirido notoriedad por su participación en programas como La Isla, el reality, Guerreros 2020, Inseparables: amor a prueba, La casa de los famosos México y MasterChef Celebrity México.

Actualmente, es presentadora del matutino Venga la alegría fin de semana y se mantiene activa en sus redes con reflexiones y opiniones críticas sobre temas de la farándula.

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