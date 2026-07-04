¿Ferka es insoportable? Conductor de ‘Venga la Alegría’ revela su verdadera actitud en el matutino

Luego de que Ferka fue cuestionada sobre la muerte de la mamá de Jorge Losa, su expareja, un colaborador de Venga la alegría reveló la verdad sobre su actitud en el matutino, ya que durante su estancia ha protagonizado algunas polémicas. ¿Confirma que se cree una diva?

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Ferka, revelan su verdadera actitud. / Redes sociales

¿Quién es el conductor de Venga la Alegría que habló sobre Ferka?

En un encuentro con la prensa, Pedro Prieto, quien en el pasado fue acusado de microinfidelidad por su esposa, se sinceró sobre la actitud de María Fernanda Quiroz en el matutino, ya que meses atrás protagonizó un desencuentro con Nicky Chávez, su compañera.

De acuerdo con el exparticipante de Reto 4 elementos, Ferka es una de las personalidades con las que más convive dentro del programa, lo que le ha permitido conocer una personalidad diferente a la que suelen asumir sobre ella en redes.

“Es un trozo de pan; ella es un encanto. Yo, personalmente, me paso mucho tiempo con ella en el programa y me la paso muy bien con ella desde hace muchos años”. Pedro Prieto

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Pedro Prieto,conductor de Venga la alegría. / Redes sociales

¿Pedro Prieto confirma que Ferka tiene actitud de “diva” en Venga la Alegría?

Además de dar su postura sobre la personalidad de Ferka, quien acaparó la atención por arremeter contra Aarón Mercury, Pedro Prieto reveló la verdadera actitud de Ferka detrás de las cámaras de Venga la alegría, ya que algunos televidentes no conectan con su personalidad.

Pese a reconocer que tiene su carácter, aseguró que el equipo del programa mantiene una buena relación con ella, y negó una supuesta actitud de “diva":

“Creo que es una persona que obviamente tiene su carácter; obviamente conocemos toda la historia de Ferka, pero son personas que o las quieres así o no las quieres. Yo en mi caso, nosotros en el equipo, sí nos llevamos bien con ella”. Obviamente hay que quererla”. Pedro Prieto

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¿Quién es Ferka, actual conductora de Venga la Alegría, y en qué programas ha participado?

María Fernanda Quiroz , es una actriz y conductora que se ha caracterizado por su personalidad fuerte, directa y competitiva, lo que le ha valido algunas polémicas.

, es una actriz y conductora que se ha caracterizado por su personalidad fuerte, directa y competitiva, lo que le ha valido algunas polémicas. Antes de llegar a Venga la alegría, fin de semana La casa de los famosos México , pese a que fue la tercera eliminada, causó polémica por sus enfrentamientos con Sergio Mayer y su romance con Jorge Losa .

, pese a que fue la tercera eliminada, causó polémica por sus enfrentamientos con y su romance con . También fue parte de programas como Las estrellas bailan en Hoy y MasterChef Celebrity ; aunque su debut en los realities ocurrió en La Isla , donde demostró su fortaleza y personalidad estratégica.

y ; aunque su debut en los realities ocurrió en , donde demostró su fortaleza y personalidad estratégica. Antes de incursionar en los realities, fue parte de melodramas como Se busca un hombre, Pasión Morena y Destino. Fuera de la pantalla, es empresaria y mamá de un menor de edad, fruto de su relación con Christian Estrada.

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