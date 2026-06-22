Exconductor de Venga la alegría se arrepiente de hacer telenovela de la competencia: “Ni siquiera me pagaron”
Un exconductor de Venga la alegría, quien recibió a su bebé arcoíris hace unos meses, se arrepiente de haber hecho telenovela con la competencia.
Un exconductor de Venga la alegría, recordado también por su paso en telenovelas, arremetió contra un proyecto televisivo en el que fue casi “protagonista”, del cual, no recibió lo que le habían prometido por sus servicios. ¿De quién se trata?
¿Quién es el exconductor de Venga la alegría que se arrepiente de hacer una telenovela?
El actor mexicano Brandon Peniche, quien recibió a su bebé arcoíris hace unos meses, reveló un curioso momento que vivió durante su actuación en la telenovela: Un camino hacia el destino. Según su testimonio, se arrepiente de haber llevado a cabo ese proyecto:
He hecho proyectos que me he arrepentido de hacerlos, sí. Una novela que se llamó Un camino hacia el destino. Me arrepiento muchísimo de haberla hecho.
La revelación ocurrió durante su participación en el programa de YouTube Pinky Promise, conducido por Karla Díaz, donde el actor habló sobre los momentos más complicados de su trayectoria en la televisión mexicana. ¿Qué dijo exactamente?
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¿Por qué Brandon Peniche se arrepiente de haber hecho una telenovela?
Durante la entrevista, Brandon Peniche aseguró que hacer Un camino hacia el destino, en 2016, marcó un momento complicado para él, ya que a pesar de haber hecho un proyecto importante antes, sus expectativas no se cumplieron en la telenovela.
Escoges cosas por dinero, pero ni siquiera me pagaron bien. Fue tan duro, que me salí de la empresa muchos años, me enojé muchísimo.
Aunque esta molestia hizo que el actor se alejara momentáneamente de Televisa, Brandon aseguró que tiempo después también aceptó parte de su culpa, pues también aceptó algunas condiciones.
Brandon ha continuado su carrera como actor, más recientemente en la serie Doménica Montero, una producción de TelevisaUnivision.
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Brandon Peniche (@BrandonPeniche) se arrepiente de haber hecho "Un camino hacia el destino"— Cultura Pop (@RCulturaPop) June 22, 2026
Porque no le cumplieron lo que le habían prometido y no le pagaron muy bien.
Esto provocó su salida de Televisa. pic.twitter.com/VGsFvK3nLY
¿Cuáles son las telenovelas y series de Brandon Peniche más conocidas?
Brandon Peniche es un actor y conductor mexicano que ha sido una figura recurrente en series y telenovelas durante la última década.
Entre sus primeros trabajos destacados figuran participaciones en producciones como Niña de mi corazón, Ni contigo ni sin ti y La malquerida.
Además de la actuación, Brandon Peniche ha incursionado en la conducción. Fue uno de los presentadores del programa matutino Venga la alegría, algo que le permitió su llegada a diversos eventos televisivos.
Algunas de sus producciones más importantes son:
- Un refugio para el amor,
- La malquerida,
- Que te perdone Dios,
- Un camino hacia el destino,
- Contigo sí,
- Corazón indomable,
- Juana la virgen,
- Doménica Montero, entre muchas otras.
En el ámbito personal, está casado con Kristal Cid, hija del fallecido actor Sharis Cid, con quien ya se ha convertido en padre.
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