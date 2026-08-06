La granja VIP 2026: ¿Quién es el primer granjero confirmado de la segunda temporada? VIDEO

La granja VIP 2026 alista todo para su estreno tras el éxito que consiguió en su primera entrega con el triunfo de Alfredo Adame. Luego de supuestas listas filtradas y la confirmación de Malleza como host digital, el reality show 24/7 ya reveló a su primer granjero. ¿Eran ciertas las sospechas? ¡Aquí te contamos!

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La granja VIP 2026. ¿Quién es el primer granjero confirmado? / Redes sociales.

¿Cuándo y a qué hora se estrena la segunda temporada de La granja VIP 2026?

En medio de los rumores que señalan a Imelda Tuñón como una de las participantes de La granja VIP, se dio a conocer que será el próximo 6 de septiembre cuando se estrene el reality show 24/7 a través de TV Azteca.

Hasta ahora, no se ha dado a conocer el horario oficial, pero debido a que podría llegar en sustitución a MasterChef México 24/7, se transmitiría en la pantalla chica en punto de las 8:00 de la noche, horario estelar de los domingos.

Al igual que la primera entrega, contará con galas diarias para conocer al capataz de la semana, los peones y los nominados. Por el momento, Malleza es la única conductora confirmada de La granja VIP 2026, quien fue la encargada de revelar las pistas del primer granjero. ¿Ya sabes quién es?

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La granja VIP 2026, se da a conocer a los granjeros. / Redes sociales

¿Cuáles son las pistas del primer granjero confirmado de La granja VIP 2026?

Después de que Malleza se convirtió en la primera famosa confirmada de La granja VIP, la conductora digital fue la encargada de abrir un huevo en Venga la alegría y compartir la primera pista del granjero. Se trataba de un “corbatín” acompañado del clásico sombrero del reality.

Posteriormente, a través de los canales oficiales del programa 24/7, se compartió un breve video en el que se observan unos guantes de box. De inmediato, los usuarios comenzaron a soltar algunos nombres, entre los que destacan Jorge ‘el travieso’ Arce y Mario Bautista.

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Estas son las pistas del primer granjero de La granja VIP 2026. / Redes sociales

¿Quiénes son los supuestos famosos que formarán parte de La granja VIP 2026?

Poco antes de que La granja VIP confirmara su estreno para principios de septiembre, lo que la sitúa como la competencia directa de La casa de los famosos México, el periodista Raúl Gutiérrez difundió una lista de los posibles famosos que presuntamente llegarán a la segunda temporada:



Jessica Coch

Pablo Portillo

Ana Patricia Rojo

Gloria Aura

Armando Araiza

Memo Aponte

Yina Calderón

Carla Carrillo

Imelda Tuñón

Jonathan Islas

Vince Miranda

Brenda Zambrano

Irvin Villatoro

Domelipa

Daniela Castro

Adriana Nieto

Nando

Suavecito

Cabe mencionar que antes, el periodista Gabo Cuevas también habló sobre los posibles participantes de la segunda emisión. De acuerdo con el excolaborador de Venga la alegría, algunas de las personalidades serían: Myriam Montemayor, Leslie Gallardo y Lizbeth Rodríguez.

Sin embargo, nada de lo anterior ha sido confirmado. Por esta razón, queda en puntual calidad de RUMOR.

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¿Quién es el primer granjero confirmado de La granja VIP 2026?

Tras algunas horas de sospechas y especulaciones, se dio a conocer en Venga la alegría el nombre del primer granjero confirmado, que es: Carlos Trejo.

De acuerdo con el ‘Cazafantasmas’, decidió entrar a La granja VIP porque cree que es el lugar ideal en el que pueden surgir algunos eventos paranormales; además, considera que es muy amigero y protector.

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