Del llanto en Hoy a inesperada llegada a Venga la alegría; famosa desata rumores entre fans, ¿a la competencia?

Vaya sorpresa se llevaron los seguidores de “Venga la alegría” cuando el matutino anunció, por todo lo alto, la llegada de una reconocida cantante y actriz que apenas unos días antes había sido invitada especial en el “programa Hoy”. La noticia disparó todo tipo de especulaciones entre los fans, quienes ya se preguntan si esto significa un cambio de bando entre los matutinos.

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Venga la alegría / Redes sociales

¿Qué famosa dejó el programa Hoy y ahora está en Venga la alegría?

La protagonista de esta historia es nada más y nada menos que Alessandra Rosaldo, quien hace algunas semanas puso a llorar a más de uno en el “programa Hoy”. Durante su visita al matutino de Televisa, la ex integrante de “Sentidos opuestos” vivió un momento súper emotivo que se quedó grabado en la memoria de los fans.

Todo pasó cuando, en una de las dinámicas del programa, Alessandra Rosaldo no pudo contener las lágrimas al interpretar una canción muy especial: un tema dedicado a su papá, quien ya no está físicamente con ella. El momento fue tan sentido que una de las conductoras estrella de la emisión, se acercó de inmediato para brindarle todo su apoyo y cariño.

Pues bien, a solo unos días de aquella escena tan conmovedora en San Ángel, Alessandra Rosaldo decidió cruzar la acera y aparecer como invitada en “Venga la alegría”, la competencia directa. Este giro no pasó desapercibido para nadie.

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Alessandra Rosaldo recuerda a su papá / Mezcalent, Redes sociales

¿Cuándo se dio la sorpresiva visita de Alessandra Rosaldo a Venga la alegría?

Fue este martes 28 de julio cuando se confirmó oficialmente la presencia de Alessandra Rosaldo en los foros de “Venga la alegría”. Durante su paso por el matutino azteca, la famosa no se guardó nada y volvió a platicar sobre los proyectos que tiene en puerta relacionados con “Sentidos opuestos”, la agrupación de pop que la catapultó a la fama hace ya varios años. Sus fans más nostálgicos no podían estar más contentos con la noticia.

Lo que más llamó la atención de los espectadores fue justamente el contraste: de las lágrimas por su padre en un matutino, a la sonrisa y la promoción de nuevos proyectos en el matutino rival, todo en cuestión de días. Sin duda, un round trip inesperado que dejó a todos hablando.

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¿Quién es Alessandra Rosaldo y por qué es tan querida en el medio del espectáculo?

Para quienes todavía se preguntan de quién se trata, Alessandra Rosaldo es una consagrada cantante y actriz mexicana que se ganó el cariño del público como parte del icónico grupo de pop “Sentidos opuestos”, uno de los referentes musicales más recordados de los años noventa en México.

Fuera de los escenarios, Alessandra Rosaldo también es conocida por su vida familiar: está casada con el famoso actor y comediante Eugenio Derbez, con quien formó una familia y procrearon a su hija, Aitana Derbez, quien también ha comenzado a hacerse un nombre propio en el medio artístico.

Con una carrera que combina música, actuación y una vida personal muy seguida por los medios, no es de extrañar que cada movimiento de Alessandra Rosaldo, se convierta rápidamente en tema de conversación entre los fans de la farándula mexicana.