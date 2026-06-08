Muere papá de Alessandra Rosaldo, Jaime Sánchez Rosaldo; así anunciaron su lamentable pérdida

La noche de hoy, lunes 8 de junio, se confirmó la lamentable muerte del papá de Alessandra Rosaldo, Jaime Sánchez Rosaldo, a los 84 años.

A través de redes sociales, se dio a conocer la noticia de esta irreparable pérdida. Como era natural, los usuarios no tardaron en reaccionar ante esta triste situación. ¿Qué dijo la actriz?

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¿Cómo confirmaron la muerte del papá de Alessandra Rosaldo hoy, 8 de junio?

Mediante la cuenta oficial de Instagram de Televisa espectáculos, anunciaron la muerte de Jaime Sánchez Rosaldo, mánager de diversas estrellas, así como padre de Alessandra Rosaldo, cantante de ‘Sentidos opuestos’.

“Jaime Sanchez Rosaldo manager y creador de estrellas como Lucero @luceromexico , Lupita D’Alessio @soylupitadalessio y Sentidos Opuestos @sentidosopuestosof fallecio hoy 8 de junio a la edad de 84 años…”. Televisa espectáculos

Además, enviaron algunas palabras a sus familiares y seres queridos.

“Le sobreviven sus hijas Mariana, Valeria y Alessandra @alexrosaldo, así como su ex esposa la Sra Gabriela Barrero; a quienes nos unimos en su tristeza por tan lamentable pérdida”, agregaron.

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¿De qué murió Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra Rosaldo?

Al momento, no hay más información sobre las causas de muerte de Jaime Sánchez Rosaldo, quien trabajó junto a Lucero y Lupita D’Alessio y enfrentó polémicas con Dulce. Por su parte, Alessandra Rosaldo, así como sus hermanas, Mariana y Valeria, no se han pronunciado ni han dado más detalles sobre los ritos funerarios. Cabe señalar que no

Por otro lado, en redes sociales algunos usuarios no tardaron en enviarle mensajes de fuerza y condolencias a la familia de la también esposa de Eugenio Derbez. Asimismo, se espera que muy pronto den más detalles sobre los motivos del fallecimiento.

Muere papá de Alessandra Rosaldo / Redes sociales

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¿Quién fue Jaime Sánchez Rosaldo, mánager de ‘Sentidos opuestos’?

Jaime Sánchez Rosaldo fue un reconocido productor musical, representante artístico y mánager mexicano con una trayectoria de más de cinco décadas en la industria del entretenimiento. Fue padre de la cantante y actriz Alessandra Rosaldo y desempeñó un papel importante en el desarrollo de la carrera de diversos artistas.

De acuerdo con diversos testimonios de Alessandra, su padre produjo proyectos musicales y fue representante de figuras como Lucero y Thalía durante sus primeros años de carrera. Gracias a ello, la esposa de Eugenio Derbez creció rodeada de música y comenzó a trabajar como corista desde muy joven.

Además de su labor como productor, continuó activo como representante de artistas hasta años recientes. Entre sus clientes estuvieron intérpretes como Dulce, con quien Jaime Sánchez Rosaldo protagonizó una disputa legal y mediática relacionada con contratos y presentaciones musicales, la cual, después fue resuelta, tal como te contamos en TVNotas.

En noviembre de 2023, Jaime Sánchez Rosaldo también estuvo involucrado en una polémica tras ser señalado por la actriz Elaine Haro por presunto acoso e intimidación, acusaciones que él negó públicamente y por las que incluso amenazó con emprender acciones legales, como te contamos en TVNotas.

