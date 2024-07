Alessandra Rosaldo defiende a su papá ante las acusaciones de Dulce: “Ha sido pieza clave en mi carrera”

Desde hace algunas semanas, Dulce ha estado dando mucho de qué hablar a raíz de las acusaciones hechas por el padre de Alessandra Rosaldo, Jaime Sánchez Rosaldo, quien en su momento fungió como su mánager.

En una entrevista, Jaime aseguró que, en 2020, la cantante se quedó con el adelanto que le ofrecieron por una gira que iba a realizar ese año con Napoleón, la cual al final no se concretó.

De acuerdo con el suegro de Eugenio Derbez, los “problemas mentales” que padece la también actriz ocasionaron que olvidara haber recibido esa cantidad, por lo que actualmente mantendría una deuda muy fuerte con Ocesa, empresa que estaba a cargo de organizar el tour.

“De Ocesa me hablaron y me dijeron: ‘El adeudo ya no es contigo, es con nosotros. Ya hablamos con ella y ella nos debe a nosotros y nos va a pagar con conciertos”, indicó.

Dulce asegura que Jaime Sánchez Rosaldo la quiere “desprestigiar” y pide que lo “investiguen más”

En respuesta a estos señalamientos, la exintegrante de ‘Siempre reinas’ aseguró no tener interés ante los comentarios de su exmánager, pues considera que solo la quiere “desprestigiar” y hasta sugirió que lo “investigaran más”, dando a entender que tendría varios trapos sucios escondidos.

“Si vive o no, si es feliz o no, lo que diga, no me interesa. Él no sabe. Habla por hablar. Quiere cámara. Quiere desprestigiar. Al que le va mal, es el que le desea el mal a los otros”, indicó.

Asimismo, sostuvo que no tienen ningún problema con Ocesa, ya que, en su momento, se reunió con los ejecutivos de la empresa para llegar a un acuerdo. Incluso, señaló que Jaime estuvo presente en dicha junta.

“Cuando nos juntamos a platicar, estaba él, estaba un representante de Ocesa y yo le dije a Ocesa: ‘Yo no les debo nada, pero soy una persona decente y tengo la categoría y el valor de asumir una responsabilidad que legalmente no tengo, pero moralmente la acepto. Díganme dónde me presento, a qué horas y cuándo y con mucho gusto yo les pago con mi trabajo porque eso yo les vendí'” Dulce

Alessandra Rosaldo sale en defensa de su papá

En una reciente plática con diversos medios de comunicación, la vocalista de ‘Sentidos Opuestos’ no quiso ahondar mucho en el tema. Sin embardo, dejó en claro que lo apoya, señalando que su papá ha sido una “pieza clave” tanto para su éxito como el de otros artistas que ha representado.

“Obviamente yo estoy con mi papá y estaré con mi papá siempre. Siempre apoyándolo y siempre con él, y no nada más porque sea mi papá, ha sido una pieza clave en mi carrera, en nuestra carrera de ‘Sentidos Opuestos’, y de muchos artistas, y por supuesto que estoy con él al cien”. Alessandra Rosaldo

Hasta el momento, Jaime Sánchez Rosaldo no se ha pronunciado ante las declaraciones de Dulce o de Alessandra. No obstante, en su momento, dijo que, al menos en el ámbito legal, sigue siendo su mánager, pues ella firmó un contrato que lo obliga a representarla por 3 años y 2 años más de prórroga.

