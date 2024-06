¡Sigue la guerra! Dulce le responde a Lucía Méndez: “No necesito hacer rídiculos como ella para comer”

La guerra entre Lucía Méndez y la cantante Dulce parece no tener fin. La amistad que tenían terminó en el reality Siempre reinas 2 pues el vidente Jorge Flores le enseñó a esta última mensajes en los que Lucía se expresaba muy mal de ella. La cantante nos platica que está harta.

“Lucía quiere seguir peleando. Dijo que Lorena Herrera y yo necesitamos hablar de ella para comer. Primero que se compre una casa. Yo sí tengo una. Vive en un lugar rentado. No está mal rentar, pero viniendo de ella…”

“No dudo que haya ganado mucho dinero. ¿En qué lo ha derrochado? ¡En puras cirugías! Soy una persona sana y no recurro a eso. No fumo. Duermo bien. No soy de borracheras. A ella le gusta tomar y desvelarse”. Dulce

Mira: ¿Se enojó? Harold Azuara se despide de MasterChef Celebrity: “Ya valió queso”

Dulce de cuerpo completo en el set del programa Hoy / Archivo TVNotas

“Mi rostro se cuida solo. Cuando llevas una vida ordenada y sana se nota. Hay personas que se inyectan muchas cosas. Rellenos en la cara. Terminan con su belleza. No odio a Lucía, pero insiste con el problema de Jorge Flores”.

Dulce asegura que el vidente Jorge Flores traicionó a Lucía Méndez por dar a conocer sus mensajes

“Si alguien la traicionó fue Jorge, no yo. Él dijo todo lo horrible que ella se expresaba de mí. Me dolió y guardo los mensajes de sus insultos”. Dulce

“No le deseo nada malo. Lo malo le viene solito. Dijo que inventé mi enfermedad (cáncer de riñón), porque no vendí boletos y la que no vende es ella”.

Lucía Méndez y Dulce posando con logo de TVNotas / Redes Sociales

Checa: Edwin Luna descubrió que tiene una complicada enfermedad por una cirugía estética: “Me dicen ‘estás mal’”

POR OTRA PARTE JORGE FLORES, EL VIDENTE NOS DIJO: “ME ENCONTRÉ A LA MÉNDEZ ¡Y SE ECHÓ A CORRER! SI NO HUBIERA SIDO POR MÍ, EL REALITY SIEMPRE REINAS HABRÍA PASADO SIN PENA NI GLORIA”

Hace unos meses, el reality Siempre reinas se volvió tendencia luego de los pleitos que se vivieron entre Lucía Méndez

y Dulce, los cuales llevaron a las estrellas a enemistarse. Esto se debió a los audios y mensajes de WhatsApp que mostró Jorge Vidente, amigo de ambas.Las dos hablaron del tema, pero el vidente de las estrellas no había expuesto su parte de la historia.

Hace unos días platicamos con él y nos contó cómo están las cosas: “Lucía me invitó al reality. Yo sabía que a Dulce también la habían invitado desde la primera temporada. Cuando fui, Lucía quería que dijera lo que ella quería. A mí nunca me ha gustado el manipuleo”.

Jorge Flores habla de Lucía Méndez y de Dulce / Archivo TVNotas/ Liliana Carpio

“Ella quería que todo fuera bonito, aunque, ¿a quién le iba a importar eso? Era un reality. Le leí las cartas y le dije que tendría pleitos con una persona de signo Leo y de inmediato dijo que era Dulce. También dijo que ella la había invitado. Le respondí que no era cierto. Dice que tiene muchos novios y tampoco es verdad. En las cartas no aparecía nada de eso”.

Jorge Flores, el vidente, revela que entre Lucía Méndez y Dulce había hipocresía

“Las veía tan comadres y se abrazaban. Después hablaban pestes una de la otra. Un día me enfadé y les enseñé a las dos lo que cada una decía de la otra y no me arrepiento. Que se arrepientan ellas por falsas e hipócritas. Los artistas son como payasos, se guían por un guion”. Jorge Flores vidente

Asegura que Lucía jamás le reclamó por lo acontecido: “Jamás. Me la encontré en Televisa y corrió. A mí me agrada desenmascarar a la gente. Me llamaron traidor, pero traicioneras ellas por falsas e hipócritas. De hecho, el productor me dijo que, si no hubiera sido por mí, el reality habría pasado sin pena ni gloria. Así me lo dijo. Y es que, ¿a quiénle va a importar la vida de mujeres casi ochentonas?”.“Siempre han sido así. Aquí no hubo víctimas, hubo desenmascaradas”.

Entérate: Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez quieren otro bebé y agrandar su familia

Jorge Flores habla de Lucía Méndez y de Dulce / Archivo TVNotas/ Liliana Carpio

“Con Lucía nos hemos dicho hasta lo que no. Le tengo cariño porque me presentó a la prensa cuando vine a México. También me presentó a Dulce, que me cayó gorda el día que la conocí. Mira cómo son las cosas”.

“Me puedo agarrar de las greñas con alguien, pero no soy rencoroso. Quiero a Lucía. La respeto y no hablé mal de ella. Hablé de lo que dijo de la otra. Algún día me la encontraré”, concluyó.

Enuentra más historias como esta en tu revista TVNotas impresa o digital. ¡No te la pierdas!