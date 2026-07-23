Muerte hijo de Aylín Mujica: ¿La actriz inconforme con donaciones para Mauro Menéndez? “Dijimos que no”

Tras la muerte de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, la actriz habló por primera vez sobre el momento que vivió, cómo se enteró del fallecimiento del joven, así como su opinión acerca del GoFundMe que se creó. ¿Está en desacuerdo con él?

Revelaron detalles de la última conversación que tuvo Aylín Mujica con su hijo antes de su muerte. / Instagram

¿De qué murió Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, según la actriz?

Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, falleció el 16 de julio de 2026. Según explicó la actriz, el músico perdió la vida a consecuencia de infartos fulminantes provocados por una neumonía que ya enfrentaba desde días antes.

En su reciente entrevista para La mesa caliente, Aylín reveló que le pidió que cancelara ese viaje para enfocarse en su recuperación, pero finalmente decidió viajar.

La actriz recibió la devastadora noticia cuando se encontraba en el aeropuerto de Panamá; relató que, al contestar una llamada, escuchó los gritos desesperados de sus amigas al otro lado de la línea y, en un primer momento, no logró comprender lo que había sucedido:

Mauro estaba jugando soccer en el sunset, viendo el sunset con nosotros y unos amigos. Convulsionó tres veces, la ambulancia llegó tarde, le faltó oxígeno en el cerebro y está en este momento intubado. (...) Lo revivieron aproximadamente cinco veces. A la sexta me llamaron y la doctora me dijo: ‘Tenemos que tomar una decisión’. Aylín Mujica

Aylín Mujica tras ver el complicado episodio de salud, pidió a quienes acompañaban a Mauro que le acercaran un teléfono a su oído, para así poder despedirse de él: “ No te vayas, Mauro, no te vayas. Te queremos, tu papá y yo vamos para allá ”, relató la actriz.

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Entre lágrimas, Aylín Mujica compartió cómo ha enfrentado la pérdida de su hijo en su primera entrevista tras la tragedia. / Redes sociales

¿Qué opina Aylín Mujica sobre el GoFundMe creado para su hijo Mauro Menéndez?

A una semana del fallecimiento del DJ y productor musical ‘Maahez’ de 31 años, Aylín Mujica confirmó que la campaña de recaudación de fondos abierta en GoFundMe para cubrir los gastos relacionados con su despedida es completamente auténtica y fue organizada por los amigos del joven, aunque tanto ella como él no estaban de acuerdo:

Osamu y yo consideramos que no teníamos que hacer algo así. (...) Nosotros le dijimos que no, y él dijo: ‘por favor, esto no es de nosotros, es de Maahez para ustedes’. lo decidieron hacer. Aylín Mujica

La aclaración surgió luego de que en redes sociales comenzaran a circular dudas sobre la posibilidad de presuntas estafas entorno a la colecta.

La colecta organizada por Rick Silver junto con los amigos de ‘Maahez’ continúa disponible para todas las personas que quieran aportar económicamente o ayudar difundiendo la iniciativa en homenaje al joven DJ.

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¿Aylín Mujica regresará a Top Chef VIP?

La participación de Aylín Mujica en Top Chef VIP fue uno de los temas que más preguntas despertó entre sus seguidores. La actriz se encontraba en Colombia grabando el reality de Telemundo, cuyo estreno está programado para el 1 de septiembre.

Previamente, durante la emisión de En casa con Telemundo, se dio a conocer que Mujica fue informada de la tragedia mientras trabajaba en las grabaciones, por lo que decidió suspender de inmediato sus compromisos para viajar a Barbados.

En su primera entrevista tras la pérdida de Mauro, la actriz despejó las dudas y confirmó que retomará su participación en el reality:

Obvio que sí. Obvio, porque es lo que Mauro hubiera querido. Mauro me hubiera dicho: ‘Deja el drama y regresa a tu trabajo’, porque Mauro sabe que mi carrera es mi pasión. Aylín Mujica

La actriz señaló que retomar su trabajo representa una manera de rendir homenaje a la memoria de su hijo. Asimismo, reveló que ese mismo día ya había regresado a Colombia para reincorporarse a las grabaciones del programa.

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