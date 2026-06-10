Jaime Sánchez Rosaldo murió en medio del dolor, revela Alessandra Rosaldo: “Mi corazón está roto”

Estos días no han sido nada fáciles para Alessandra Rosaldo. Y es que está de luto por la muerte de su padre, Jaime Sánchez Rosaldo, a los 84 años. De acuerdo con información oficial, el hecho ocurrió a principios de semana.

Tras los ritos funerales correspondientes, la vocalista de ‘Sentidos Opuestos’ usa su Instagram para expresar su sentir y dejar ver cuál era el estado médico de su papá. Esto fue lo que dijo.

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Muere papá de Alessandra Rosaldo / Redes sociales

¿De qué murió Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra Rosaldo?

El lunes 8 de junio, diversos medios informaron sobre la muerte de Jaime Sánchez Rosaldo, quien también se destacó por ser uno de los representantes y productores más influyentes del medio artístico.

La familia no quiso entrar en detalles sobre las causas. No obstante, el periodista Carlo Uriel mencionó que, según fuentes cercanas, el papá de Alessandra Rosaldo perdió la vida por un infarto cardiovascular.

Por otra parte, Gilda Dekenen, expareja del productor, declaró a ‘Ventaneando’ que Jaime estaba luchando contra una terrible enfermedad. No especificó cuál era, pues consideraba que no le correspondía hablar de ello.

Durante el funeral, Sergio O’Farrill, integrante del grupo Kabah, también indicó que Jaime “ya no estaba sufriendo”, lo que confirmaría lo dicho por Dekenen.

“Yo creo que vivir con dolor es algo que ninguno de nosotros queremos. Ojalá el señor esté en un mejor lugar… ya sin dolor. Y nosotros nos quedamos aquí. Somos a los que nos duele. La familia está dolida, está triste, pero tranquila. Yo creo que sí (ya tenían procesada la pérdida), creo que cualquiera con un familiar con una enfermedad”, expresó.

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¿De qué murió el papá de Alessandra Rosaldo? / Redes sociales

El mensaje de Alessandra Rosaldo tras la muerte de su papá, Jaime Sánchez Rosaldo

Hace unos momentos, Alessandra Rosaldo, quien hasta hace unos meses seguía enfrentando rumores de una supuesta separación de Eugenio Derbez, escribió unas emotivas palabras para su fallecido padre.

La cantante comenzó diciendo que recordará a Jaime Sánchez Rosaldo con mucho cariño. Señaló que, si bien está “con el corazón roto”, le “consuela” el hecho de que ya “no siente dolor”.

“Así te recordaré siempre, papito… libre, sonriente, rodeado de amor, del amor que sembraste en nosotras y que cultivaste toda tu vida. No tengo las palabras. Mi corazón está roto. Mi único consuelo es saber que ya no sientes dolor, que ya estás en paz”. Alessandra Rosaldo

Reiteró que “su legado” vivirá por siempre y expresó el gran amor que le tiene. Finalizó su texto deseándole un eterno descanso y agradeciendo las muestras de apoyo que ha recibido de fans y colegas.

“Te amo más allá de las palabras, agradezco, celebro y honro tu vida. Qué bendición ser tu hija y haber crecido bajo tus alas, volando junto a ti. Gracias por las innumerables muestras de cariño y amor hacia mi padre, gracias a todos los que nos acompañaron ayer y gracias a todos los que se han hecho presentes con mensajes, flores y muestras de amor”, concluyó.

Celebridades como Paul Stanley y Adrián Uribe comentaron el post con palabras llenas de cariño y buenos deseos para que ella y su familia puedan sobrellevar su luto de la mejor manera posible.

¿Quiénes son las hijas de Jaime Sánchez Rosaldo?

Se sabe que Jaime Sánchez Rosaldo tuvo tres hijas, incluyendo a Alessandra Rosaldo. Te contamos quiénes son y a qué se dedican:

Valeria Sánchez: Se ha mantenido alejada del medio artístico. Estudió administración y gastronomía. A veces asiste al pódcast ‘Entre hermanas’.

Se ha mantenido alejada del medio artístico. Estudió administración y gastronomía. A veces asiste al pódcast ‘Entre hermanas’. Mariana Sánchez: En su momento, participó en algunas novelas como ‘Infierno en el paraíso’ y ‘Velo de novia’. No obstante, con el tiempo se alejó de las pantallas y estudió nutrición.

En su momento, participó en algunas novelas como ‘Infierno en el paraíso’ y ‘Velo de novia’. No obstante, con el tiempo se alejó de las pantallas y estudió nutrición. Alessandra Rosaldo: Es la más famosa de las tres. Vocalista de ‘Sentidos Opuestos’ y una de las actrices más queridas de México. Está casada con Eugenio Derbez, con quien tiene una hija.

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