Muere hijo de Aylín Mujica: La actriz revela detalles de cómo se convirtió en madre a los 19 años ¿lo esperaba?

La actriz cubana Aylín Mujica atraviesa uno de los episodios más dolorosos tras la muerte de su hijo mayor, Mauro Menéndez. En medio de las muestras de apoyo que ha recibido, resurgieron testimonios de la intérprete y cómo fue la crianza de su hijo, pues lo tuvo apenas cuando tenía 19 años.

Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, murió el jueves 16 de julio / Redes sociales

Así fueron los últimos momentos con vida de Mauro Menéndez, hijo de la actriz Aylín Mujica

Según los primeros reportes, Mauro Menéndez, hijo de la actriz Aylín Mujica, falleció la noche del 16 de julio en Barbados. El DJ había viajado a la isla caribeña junto con su pareja y un grupo de amigos para asistir a un partido de béisbol.

Los últimos momentos del DJ conocido como “Maahez” fueron compartidos por la propia Aylín, quien publicó en sus redes sociales cómo se divertía su hijo en la playa, acompañado de amigos.

Por otro lado, se informó que la actriz habría hecho una pausa en las grabaciones de la nueva temporada de Top Chef VIP en Colombia para trasladarse a Barbados, donde realizó el proceso de reconocimiento e identificación del cuerpo de su hijo.

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Aylín Mujica publica últimos momentos con vida de su hijo / IG: aylinmujic

¿Cómo fue para la actriz Aylín Mujica convertirse en madre a los 19 años?

Tras la muerte de Mauro Menéndez, DJ e hijo de Aylín Mujica, han revivido varios videos acerca de la actriz, en algunos hablando de sus mayores temores, así como de los éxitos que cosechaba su primogénito.

Ahora, sale a la luz una entrevista de la actriz, en la que relata el reto que significó convertirse en madre a temprana edad, fruto de su romance con Osamu Menéndez, el cual, se dio de manera muy rápida:

Cuando yo estoy preparando un espectáculo para salir de Cuba conozco a Osamu, que es el papá de mi primer hijo, de Mauro, y fue amor a primera vista. Al mes ya nos estábamos casando y me casé con él porque mi abuelita no me dejaba quedar en casa de mi novio, me decía: ‘Si usted se quiere quedar a dormir allá tiene que casarse con él’. Y dicho y hecho. Le agarramos la palabra. Él me dijo: ‘Vamos a casarnos’. Y me casé muy jovencita. Aylín Mujica

Aylín aseguró que no se arrepiente de haberse casado tan joven, estando totalmente orgullosa del hombre en el que se convirtió Mauro:

Yo tengo un hijo maravilloso, ya Mauro tiene 30 años y estoy superorgullosa, lo veo y digo: ‘Guau’. Yo siempre quise ser mamá. Era como una necesidad que yo tenía de tener hijos. Aylín Mujica hace algunos meses

Pese a esa experiencia, siempre ha procurado hablar con respeto del padre de su hijo. Incluso, reconoció públicamente que Osamu ha sido un gran padre para Mauro y un ser humano al que sigue apreciando

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¿Por qué aseguran que Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, presentía su muerte?

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, Yory Gómez, madrastra de Mauro Menéndez, compartió un conmovedor mensaje para despedirse del DJ, a quien describió como una persona que marcó la vida de quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo.

El mensaje estuvo acompañado por una imagen que, aparentemente, muestra los últimos mensajes entre ambos. En la captura puede leerse lo siguiente:



Yory: "¿ Viste eso de casualidad ?” Mauro: “ Para mí que el destino ya está escrito ”. Yory: “ Yo también lo pienso ”.

La conversación rápidamente se hizo viral en redes sociales y desató diversas reacciones. Mientras algunos usuarios consideran que los mensajes reflejan una especie de “corazonada”, otros opinan que simplemente se trata de una coincidencia.

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