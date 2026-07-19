Muerte hijo de Aylín Mujica: Publican AUDIO de la madrastra de Mauro Menéndez, despidiéndose del joven DJ

A dos días de la muerte de Mauro Fernández, hijo de la actriz Aylín Mujica, miles de muestras de cariño y tristeza han sido compartidas en redes sociales. Ahora, es la madrastra del joven DJ quien publicó un desgarrador audio en su perfil. ¿Qué dijo?

Aylín Mujica reacciona a la muerte de su hijo Mauro Menéndez / Redes sociales

¿Cómo fueron los últimos momentos con vida de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica?

De acuerdo con la información preliminar, Mauro Menéndez, hijo de la actriz Aylín Mujica, murió la noche del 16 de julio en Barbados. El joven DJ se encontraba en ese país caribeño, al que había viajado junto con su pareja y varios amigos para presenciar un encuentro de béisbol.

Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer de manera oficial la causa de la muerte. No obstante, versiones difundidas señalan que el joven habría sufrido un infarto derivado de una presunta neumonía que no fue tratada a tiempo. La periodista Mandy Fridmann aseguró que, supuestamente, Aylín Mujica le recomendó aplazar el viaje hasta que se encontrara completamente recuperado.

Asimismo, trascendió que la actriz habría suspendido temporalmente las grabaciones de la nueva temporada de Top Chef VIP en Colombia para viajar a Barbados, donde presuntamente llevó a cabo el proceso de identificación del cuerpo de su hijo.

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Aylín Mujica publica últimos momentos con vida de su hijo / IG: aylinmujic

¿Cuál es el audio filtrado de la madrastra de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica?

En las últimas horas ha trascendido el audio de Yory Gómez, madrastra de Mauro Ménendez (hijo fallecido de Aylín Mujica), quien agradeció las muestras de cariño, pero aseguró sentirse “destrozada”.

Además, Gómez pidió disculpas a todos por no responder sus llamadas y mensajes en este difícil momento:

Desgraciadamente el dolor es tan inmenso, tan desgarrador, no sé cuándo pueda volver a mi vida normal. Gracias por tantos mensajes bonitos de aliento y de apoyo. Yory Gómez, madrastra de Mauro Menéndez

Aunque muchos compartieron el sentimiento de Yory, muchos otros reprobaron que compartiera un mensaje que consideraban “íntimo”, iniciando un debate extenso en redes sociales.

No obstante, el audio es estremecedor y ha tocado fibras sensibles entre internautas. La pérdida de Mauro Menéndez ha tocado a sus seguidores, así como de toda su familia.

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Madrastra de Mauro Menéndez se despide con AUDIO / IG: yorygomez_oficial

¿Quién era Mauro Menéndez y cuál fue su trayectoria en la música?

Mauro Menéndez, quien estaba por celebrar su cumpleaños número 31, era DJ (Maahez) y productor musical. Conocido también por ser hijo de la actriz Aylín Mujica y de Osamu Menéndez.

En distintas entrevistas y publicaciones, Aylín Mujica expresó el profundo orgullo que sentía por el crecimiento personal y profesional de su hijo. Algunas de sus canciones más conocidas eran:



Matadora,

Dirty flow,

Isla de mujeres,

Flujo sucio, entre muchas otras.

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