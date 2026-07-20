Exesposo de Aylín Mujica reaparece tras muerte de su hijo, Mauro Menéndez, con desgarrador mensaje: VIDEO

El gremio artístico sigue conmocionado por la muerte de Mauro Menéndez, hijo de la actriz Aylín Mujica y del músico Osamu Menéndez, a los 30 años. Uno de los primeros en confirmar el terrible hecho fue precisamente el cubano, quien contó que habría viajado a la isla de Barbados para gestionar el repatriamiento del cuerpo de su retoño.

A varios días de este suceso, Osamu reaparece con un desgarrador mensaje para el fallecido DJ. Te contamos todo lo que dijo.

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Mauro Menéndez murió el 16 de julio / Redes sociales

¿De qué murió Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica y Osamu Menéndez?

Mauro Menéndez fue un DJ de 30 años, hijo del matrimonio entre Aylín Mujica y Osamu Menéndez. Murió durante la noche del pasado jueves 16 de julio, tras haber viajado a la isla de Barbados, en el Caribe.

Francisco Mujica, padre de Aylín, contó para TVNotas que su nieto estaba pasando por una fuerte crisis de salud a raíz de una neumonía. Al llegar a Barbados, fue al hospital, donde presentó dos infartos. Aunque los doctores intentaron reanimarlo, ya nada se pudo hacer por él.

“No sé bien, pero él vino de Los Ángeles como con un catarro y parece que se convirtió en neumonía, y no lo sabía. Se sentía muy mal los últimos 5 días. A pesar de eso, convenció a su abuela de que estaba mejor y viajó a la isla de Barbados. Cuando llegó, se fue al hospital y al realizarle estudios le diagnosticaron neumonía. Desafortunadamente, se le presentaron 2 infartos a raíz de eso y su cuerpo no lo soportó. Lo trataron de reanimar varias veces y nada”. Abuelo de Mauro Menéndez

Luego de que se diera a conocer la tragedia, Osamu compartió en redes sociales que ya iba rumbo a la isla para recuperar el cuerpo de su hijo. No quiso decir mucho en ese momento y solo se limitó a agradecer el apoyo de la gente.

“Perdónenme, no puedo hablar, mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo. Los quiero siempre y agradezco sus mensajes de condolencias”, expresó.

Por su parte, Aylín ha usado sus plataformas para manifestar el gran dolor que siente y hablar un poco de cómo era la gran relación que tenía con su primogénito: “Me consuela pensar que estás en un lugar lleno de paz, pero mi corazón sigue buscándote a cada instante. Me haces falta en lo cotidiano, en lo simple, en lo que duele”, escribió hace poco.

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Papá de Mauro Menéndez dolido por la muerte de su hijo / Redes sociales

El mensaje desgarrador de Osamu Menéndez tras la muerte de su hijo, Mauro Menéndez

Hace algunas horas, Osamu Menéndez usó su Instagram para decirle unas palabras a su hijo, Mauro Menéndez. En su post, lo describe como alguien “humilde, bondadoso y enfocado en cumplir su gran sueño”.

Recalcó la huella que dejó en la música electrónica y admitió que jamás llegará a “entender del todo” la razón de su inesperada partida.

“Aquí está mi hijo Mauro (Maahez). Nunca conocí a alguien tan noble, humilde, cariñoso, bondadoso, siempre transmitiendo felicidad, enfocado en su sueño de ser (un gran DJ productor) y lo logró aunque no se daba cuenta”. Osamu Menéndez

Y agregó: “Para mí, el mejor del mundo y el mejor hijo que alguien pueda tener. Vuela alto, hijo mío, y siempre en mi corazón. Viviste justo como quisiste y lo lograste todo. Nunca entenderé por qué”.

El post fue compartido por Aylín Mujica y Yory Gómez, quien es la actual esposa de Osamu. Internautas y algunas celebridades no dudaron en comentar la publicación con palabras de aliento y sus mejores deseos en estos momentos tan complicados.

¿Quiénes son los hijos de Osamu Menéndez?

Osamu Menéndez, exesposo de Aylín Mujica, tiene un total de tres hijos con diferentes mujeres, quienes son:

Mauro Menéndez: Fruto de su matrimonio con Aylín Mujica. Falleció hace unos días y era DJ.

Fruto de su matrimonio con Aylín Mujica. Falleció hace unos días y era DJ. Adri: No se sabe mucho de él, ya que no pertenece al gremio artístico. Es producto de su relación con Diana Díaz Olivera.

No se sabe mucho de él, ya que no pertenece al gremio artístico. Es producto de su relación con Diana Díaz Olivera. Oliver: Tampoco pertenece al mundo del espectáculo. Producto de su actual romance con la cantante Yory Gómez.

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