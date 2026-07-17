Muere Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica: Lupillo Rivera, William Valdés y más reaccionan a la tragedia

Este viernes 17 de julio, se confirmó la muerte de Mauro Menéndez, hijo de la actriz Aylín Mujica, a los 30 años. Como era de esperarse, diversas celebridades no han dudado en pronunciarse ante este trágico hecho. Te contamos quiénes son.

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¿De qué murió Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica? / Redes sociales

¿Quién era Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, y de qué murió?

Mauro Menéndez era el hijo mayor de la actriz Aylín Mujica. Según han reportado varios medios, dentro de poco iba a cumplir 31 años. Desde 2014 se desempeñaba como DJ, bajo el nombre artístico de Maahez.

No se saben muchos detalles sobre su muerte. Se confirmó que ocurrió en Barbados. El joven había viajado a aquel lugar para ver un partido de béisbol junto a sus amigos y pareja. La causa, al menos de manera oficial, no ha sido anunciada.

Las especulaciones indican que fue por un presunto infarto derivado de una neumonía mal tratada. Se dice que, previamente, Aylín le había recomendado al músico que no viajara hasta que se recuperara por completo. Según se ha mencionado, no habrá autopsia ni investigación policial, pues el deceso habría ocurrido de “forma natural”.

La famosa se enteró de la noticia durante las grabaciones de ‘Top Chef VIP’ en Colombia. La periodista Mandy Fridmann informó que ya se encontraba en Barbados y está encargándose de todos los trámites para repatriar el cuerpo de su vástago a Estados Unidos, donde se le dará el último adiós.

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Mauro Menéndez fue el primogénito de Aylín Mujica / Redes sociales

Famosos reaccionan a la muerte de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica

Además de ciertos familiares y allegados, algunos famosos ya han reaccionado al fallecimiento de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica. Uno de los primeros en pronunciarse fue Lupillo Rivera. A través de redes sociales, escribió lo siguiente:

“Con profundo respeto y total solidaridad, me uno a la pena que embarga a mi compañera y amiga AYLIN MUJICA por el sensible fallecimiento de su hijo Mauro. Deseo que ella y su familia encuentren fuerza y paz en estos momentos tan duros. No hay palabras ante este doloroso momento. Todo mi apoyo y mis oraciones”. Lupillo Rivera

Por su parte, el actor William Valdés, quien se dice que era muy cercano a él, se dijo muy dolido por la noticia y expresó: “Descansa en paz, hermano. Todavía estoy en shock. Prometo estar siempre ahí para tu mamá”.

La histrión Lorena Herrera manifestó lo siguiente: “Lo acabo de leer, verdaderamente siento mucho lo de tu hijo, pidiendo mucha fortaleza en tu corazón y de toda tu familia.QEPD. Tu público está contigo”.

El actor puertorriqueño Alexander Torres dijo haber sido un gran amigo de Mauro y le mandó sus debidas condolencias a Aylín y al resto de su familia.

“Mucha fortaleza y mi mayor pésame. Mauro estará contigo siempre. Compartí mucho con su hijo durante la competencia de física o química. Buenos recuerdos. Fuerte abrazo”, resaltó.

Raúl de Molina, conductor de ‘El gordo y la flaca’, aprovechó un espacio de su programa de televisión para mandarle sus condolencias a Aylín: “La verdad es que esto es algo que no se puede imaginar. Lo siento, Aylín. No tengo palabras. Lo siento muchísimo”, dijo.

Maribel Guardia, quien ya pasó por un dolor similar al perder a Julián Figueroa en 2023, le deseó “fortaleza” en estos momentos tan duros.

¿Qué dijo Aylín Mujica sobre la muerte de su hijo, Mauro Menéndez?

Hasta el momento, Aylín Mujica no ha hecho declaraciones sobre la muerte de su hijo, Mauro Menéndez, a quien tuvo cuando apenas tenía 19 años. En tanto que el padre del joven, Osamu Menéndez, hizo una publicación en Facebook expresando el gran dolor que siente en estos instantes.

“Perdónenme, no puedo hablar. Mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo. Los quiero siempre y agradezco sus mensajes de condolencias”, escribió.

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