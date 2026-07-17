Héctor ‘N’ abandonó “cobardemente” a su mamá tras ser diagnosticada con Alzheimer, revela Daniela Parra

Hace dos años, Daniela Parra habló sobre la muerte de su abuela paterna, es decir, la madre de Héctor ‘N’. En aquel entonces, la joven dijo que su padre estaba muy afectado por la noticia, principalmente porque, al estar en la cárcel, no pudo asistir al funeral.

El tema resurge después de que la joven hablara de las circunstancias que rodearon este suceso. Y es que, frente a las cámaras de ‘MasterChef México 24/7’, confesó que Héctor abandonó a su madre tras haber sido diagnosticada con Alzheimer. ¿Por qué lo hizo? Te contamos todo lo que dijo.

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Daniela Parra recuerda a su abuela / Redes sociales

¿Cuándo murió la mamá de Héctor ‘N’?

Fue en marzo de 2024 cuando la propia Daniela Parra se sinceró sobre la muerte de su abuela. En ese momento, reconoció que Héctor ‘N’ se había distanciado de su madre por ciertas cuestiones y que no alcanzaron a reconciliarse porque él fue detenido.

“Su mamá, que no la pudo ver porque cuando lo detuvieron fue cuando ella, ya falleció. No sabemos exactamente cuándo falleció, pero sí se enteró mi papá allá adentro de que había fallecido”, puntualizó.

Sobre la causa, simplemente se limitó a decir que la señora tenía una enfermedad. Resaltó que este hecho fue un golpe muy duro para su padre.

“Mi abuela tuvo una enfermedad. Mi papá siempre fue superapegado con ella. Las cosas se complicaron; nos distanciamos. Sí se enteró mi papá de que había fallecido; estuvo muy fuerte”. Daniela Parra

En aquel entonces, Alexa, hermana de Daniela y quien acusó a Héctor de presunto abuso, aseguró que el conductor realmente jamás se preocupó por su madre y hasta llegó a desear que ya muriera.

“Otra de las millones de contradicciones, muy apegado a su mamá y cuando le pregunté por mi abuela me dijo: ‘Ojalá esté muerta’, qué raro”, declaró a través de redes sociales.

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¿De qué murió la abuela de Daniela Parra? / Redes sociales

Daniela Parra admite que Héctor N abandonó a su abuela cuando le diagnosticaron Alzheimer

Tras haber dejado atrás el escándalo por su supuesto romance con Pablo Villagrán, la actriz Daniela Parra cuenta lo que realmente le pasó a su abuela y cómo fue que Héctor ‘N’ la habría abandonado en un momento fundamental.

Relató que, cuando su abuelita fue diagnosticada con Alzheimer, su padre decidió alejarse, pues no podía ver cómo su salud se iba deteriorando poco a poco.

“Hay una parte de mi vida que no saben. Se habló mucho de mi abuela paterna, de la mamá de mi papá. Ella murió hace tiempo, no sé ni cuánto tiempo. Cuando mi abuela enfermó, mi papá, cobardemente, prefirió alejarse de esa realidad para no verla sufrir y que nosotras no la viéramos sufrir. Mi abuela murió de Alzheimer”. Daniela Parra

La ganadora de ‘Las estrellas bailan en HOY’ también reconoció sentirse culpable, pues siente que pudo haber hecho “algo más” por ella: “Mi abuela significa como la fuerza que llevo dentro. Siempre que me siento débil, siempre que estoy buscando respuestas de algo, ella siempre aparece”, indicó.

Las palabras de Daniela causaron mucha polémica. Si bien algunos se solidarizaron con ella, otros han criticado que Héctor “abandonara a su madre en un momento tan crítico de su vida”.

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¿Por qué Héctor ‘N’, papá de Daniela Parra, está en la cárcel?

El caso legal de Héctor ‘N’, papá de Daniela Parra, ha sido uno de los más mediáticos del medio artístico mexicano. Todo inició en 2021. Alexa, la otra hija de Héctor, lo acusó legalmente de presunto abuso.

El conductor fue detenido y llevado al Reclusorio Oriente. En 2023, fue hallado culpable del delito de corrupción de menores y condenado a 10 años y 6 meses. También se dictaminó que pagara 200 mil pesos como reparación de daños.

Al año siguiente, el caso fue reevaluado y la sentencia aumentó a más de 13 años. También se agregó el delito de abuso. En 2025, la condena cambió nuevamente a 12 años y 6 meses. Actualmente, la defensa de Héctor ‘N’ sigue trabajando en su liberación.

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