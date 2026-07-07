Daniela Parra manda mensaje a Héctor ‘N’ por su cumpleaños y ¿revela cuándo queda libre?: VIDEO

Daniela Parra aprovechó las cámaras de ‘MasterChef México 24/7’ para mandarle un emotivo mensaje de cumpleaños a su papá, Héctor ‘N’, quien actualmente está en prisión. El actor se encuentra cumpliendo una sentencia tras ser acusado de presunto abuso en agravio a su otra hija, Alexa.

Algo que llamó mucho la atención fue que la joven dijera algo que, para muchos, podría indicar que su padre podría salir muy pronto de la cárcel. Te contamos lo que dijo.

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Daniela Parra es la hija mayor de Héctor N / Redes sociales

¿Por qué Héctor ‘N’, papá de Daniela Parra, está en la cárcel?

Aquí te dejamos una cronología de lo que ha pasado con el caso legal de Héctor ‘N’:

2021 : Detienen a Héctor ‘N’ por el presunto abuso de su hija Alexa, producto de su relación con Ginny Hoffman. Aseguran que tocó a la presunta víctima cuando ésta era menor de edad.

: Detienen a Héctor ‘N’ por el presunto abuso de su hija Alexa, producto de su relación con Ginny Hoffman. Aseguran que tocó a la presunta víctima cuando ésta era menor de edad. En ese año, Daniela Parra, hija mayor del actor, dijo no creer en las acusaciones y comenzó a defender a su papá frente a los medios de comunicación.

2023: Héctor ‘N’ es condenado a 10 años y 6 meses en prisión por el delito de corrupción de menores.

2024: La defensa de Héctor inició un proceso de apelación. No sólo no consiguió su libertad, sino que también se le aumentó la condena a 13 años y 10 meses. También se le sumó el delito de abuso sexual, del cual ya había sido absuelto anteriormente.

La defensa de Héctor inició un proceso de apelación. No sólo no consiguió su libertad, sino que también se le aumentó la condena a 13 años y 10 meses. También se le sumó el delito de abuso sexual, del cual ya había sido absuelto anteriormente. 2025 : La sentencia baja a 12 años y 6 meses. La reparación de daños quedó en poco más de 180 mil pesos.

: La sentencia baja a 12 años y 6 meses. La reparación de daños quedó en poco más de 180 mil pesos. A finales de ese año, Daniela contó que habría otra solicitud de amparo para que se revisara el caso.

Desde que inició el caso en contra de su padre, Daniela ha hecho de todo para tratar de conseguir que Héctor salga de la cárcel. Incluso fundó su negocio ‘Tamalitos chidos’ para poder costear los gastos legales.

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Héctor N y su condena en prisión / Redes sociales

El mensaje de Daniela Parra por el cumpleaños de su padre, Héctor ‘N’

Entre lágrimas, Daniela Parra se dijo muy dolida por no poder estar al lado de Héctor ‘N’, quien recientemente cumplió 56 años. La influencer manifestó que lo extraña mucho y desearía estar a su lado.

Algo que llamó la atención fue que dijera que esperaba poder celebrar juntos su cumpleaños el próximo año, algo que para muchos podría ser un indicativo de que el famoso podría quedar en libertad en 2027.

“Espero que el próximo cumpleaños sea diferente para los dos, pero te amo con todo mi corazón. Te mando muchos besos. Te mando un súper abrazo. Feliz cumpleaños, pá. Espero que el próximo año sea diferente y que podamos celebrar juntos nuestros cumples”. Daniela Parra

De manera oficial, sólo se sabe que la defensa de Héctor sigue luchando para obtener su libertad. El actor ha asegurado en todo momento ser inocente y considera que Alexa fue manipulada por su madre.

@masterchefmx Daniela está triste, le manda felicitaciones a su papá hoy por su cumpleaños. #MasterChefMx 24/7, lunes a viernes 8:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por #AztecaUno. 📺⁣⁣ Acceso Total en #DisneyPlus. 📲 ♬ sonido original - MasterChef México

¿Héctor ‘N’ tiene novio en la cárcel?

Otro rumor sobre Héctor ‘N’ ha sido que, supuestamente, ya consiguió novio en la cárcel. Como se sabe, el actor es bisexual, un hecho del que Daniela Parra tiene conocimiento y acepta sin ningún problema.

La que comenzó esta especulación fue Aída Pierce, exnovia de Héctor. Aunque dijo no estar segura de esto, mencionó que había escuchado esto y que estaría muy feliz, en caso de que fuera verdad.

Cuando se le preguntó a Diego Hopster, novio de Daniela Parra, acerca de esta información, simplemente negó todo. Indicó que, hasta el momento, su suegro jamás le comentó nada sobre tener una relación en la cárcel.

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