Novio de Daniela Parra confirma si Héctor ‘N’ encontró el amor en la cárcel: “Hablamos de todo”

Hace algunos días, comenzó a circular que, presuntamente, Héctor ‘N’ había encontrado novio en la cárcel. Fue su expareja, Aída Pierce, quien fortaleció el rumor con sus declaraciones. Ante la duda, Diego Hopster, novio de Daniela Parra, confirma si esto es verdad. Te contamos lo que dijo.

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Héctor ‘N’ y el rumor sobre su presunto noviazgo en la cárcel / Redes sociales

¿Quién es el supuesto novio de Héctor ‘N’, papá de Daniela Parra?

En su momento, Aída Pierce, exnovia de Héctor N’, dijo haber escuchado que, presuntamente, el presentador encontró el amor dentro de la cárcel. Aunque admitió no poder corroborar la información, le deseó todo lo mejor, en caso de que esto sea verdad.

“Yo no sé si tiene un enamorado ahí pues se la debe de estar pasando a todo dar, ¿no? Qué bueno. Dicen que Héctor N tiene un enamorado en la cárcel, yo estoy muy al pendiente de los chismes de YouTube, a lo mejor es mentira, pero si es verdad, pues que esté contento, que sea feliz”, indicó.

La actriz resaltó que Héctor no debe estar pasándola bien en prisión y un poco de “ilusión” lo haría muy feliz, por lo que deseó que el supuesto noviazgo fuera real.

“Que haga su vida, sobre todo que se mantenga en óptimo estado mental allá adentro porque no ha de ser nada fácil estar encerrado… si tiene una ilusión o un compañero que lo haga pasar sus días y sus noches más agradablemente, yo digo que hay que dar gracias a Dios. El amor te trae ilusión, te trae esperanzas… tener alguien en quien apoyarte, yo creo que está muy padre”, puntualizó.

Según los rumores en redes sociales, el presunto novio de Héctor sería otro recluso que sería mejor que él. También se dijo que, supuestamente, serían muy felices.

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Expareja de Héctor ‘N’ dijo que el presentador podría tener novio en la cárcel / Mezcalent

Novio de Daniela Parra revela si Héctor ‘N’ tiene novio en la cárcel

Diego Hopster, novio de Daniela Parra, fue entrevistado recientemente por el medio ‘Ventaneando’. Durante la conversación, se le preguntó sobre el presunto romance de su suegro, Héctor ‘N’.

En respuesta, mencionó que, hasta el momento, el famoso no le ha comentado nada sobre una pareja. Cree que la información es falsa, ya que Héctor siempre le platica todo cuando lo va a visitar al centro penitenciario.

“No, pues que yo sepa no. Digo, la neta es que mi suegro no tiene pelos en la lengua y hablamos de todo cuando vamos (a visitarlo), pero no, no es verdad”. Diego Hopster

Todo indica que Héctor no tiene pareja y actualmente solo está enfocado en su lucha por su liberación, así como en apoyar a Daniela Parra, quien está participando en el reality ‘MasterChef México 24/7’.

#EXCLUSIVA Diego Hopster confiesa que él y Daniela Parra han platican sobre la posibilidad de convertirse en padres en el futuro; por el otro y aclara que es totalmente falso que Héctor Parra tenga un nuevo amor en la cárcel.#Ventaneando por #AztecaUno pic.twitter.com/BBP75R0Ql6 — Ventaneando (@VentaneandoUno) June 22, 2026

¿Héctor ‘N’, papá de Daniela Parra, es gay?

En su momento, Alexa, la otra hija de Héctor ‘N’, sugirió que su papá realmente tenía preferencia por hombres de su mismo género. Incluso dejó ver que tendría un romance con el novio de Daniela Parra.

Dani y su pareja desmintieron esta información. No obstante, sí mencionaron que Héctor es bisexual, es decir, puede tener sentimientos románticos por una mujer o un hombre. La actual participante de ‘MasterChef México 24/7’ relató que el hoy presidiario ya le había confesado su orientación.

“Yo ya tenía como 18 o 19 y la verdad me lo dijo muy casual, ni me acuerdo cómo lo dijo, fue muy casual. La verdad, mi mamá ya me lo había dicho y me decía: ‘No pasa nada, es tu papá, se respeta’”, contó.

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