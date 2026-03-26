¿Héctor ‘N’ podría salir de prisión? Ginny Hoffman revela avance clave del caso y habla de Daniela Parra

El caso legal que involucra a Ginny Hoffman, su hija Alexa y el actor Héctor ‘N’ continúa generando atención pública, luego de que la actriz compartiera nuevos detalles sobre el avance del proceso judicial. Durante un encuentro con la prensa, donde las cámaras de TVNotas estuvieron presentes, Hoffman aseguró que se siente satisfecha con el rumbo que han tomado las autoridades, al considerar que el caso ha sido atendido conforme a derecho.

Te puede interesar: Aída Pierce revela que expareja de Héctor ‘N’ intentó ponerla en su contra: “Tenía una ira desbordada”

Ginny Hoffman en entrevista con Rayito habla sobre Daniela Parra y Héctor N. / Captura de pantalla

¿Qué dijo Ginny Hoffman sobre el avance del caso de su hija Alexa?

Ginny Hoffman señaló que, desde su perspectiva, el proceso ha tenido resultados favorables hasta ahora.

“De ver que al final se ha hecho justicia, porque al final las autoridades, que son las que tienen todo el material en sus manos, al final se ha hecho justicia” Ginny Hoffman

Sobre el estado legal, detalló que ya se han superado etapas importantes dentro del proceso judicial.

“Ya ganamos las dos primeras instancias, son las tres últimas instancias que tienen todos los abogados… este amparo, que es el último que tienen, únicamente estamos esperando la respuesta de lo que va a suceder” Ginny Hoffman

Asimismo, indicó que su equipo legal le ha transmitido tranquilidad respecto a la solidez del caso.

“Nos dicen que estamos en tranquilidad, que todo está muy bien, que todo está muy bien explicado en la carpeta de investigación, que es lo importante”. Ginny Hoffman

Sobre si Héctor ‘N’ tiene posibilidades de salir de prisión, la actriz declaro ante nuestras cámaras:

“Está muy difícil, o sea, yo sí se los digo, por lo que yo he visto en el proceso, por lo que yo vi en los juicios, bueno en el juicio que se hizo, está muy difícil, él no tuvo manera de defenderse.” Ginny Hoffman

Te puede interesar: Daniela Parra destapa oscuro detalle sobre el caso contra su papá Héctor N, ¿otra mujer estaría implicada?

Ginny Hoffman / Luis Pérez y Carlos Monjaraz

¿Ginny Hoffman respondió a quienes aseguran que se trata de una venganza contra Héxtor ‘N’?

Ante los cuestionamientos sobre si el caso podría tener un trasfondo personal, la actriz Ginny Hoffman rechazó esa versión. “Jamás… no hay ninguna manera”, declaró de forma directa.

También explicó que su actuar ha estado enfocado en acompañar a su hija durante el proceso.

“Lo único que puedo hacer en todo momento es descubrirla, protegerla, acercarla, darle todas las herramientas” Ginny Hoffman

Hoffman describió el proceso como complejo y difícil, especialmente por la exposición pública y las audiencias. “Es un proceso bien difícil… estar en las audiencias, estar hablando, estar mostrando pruebas… es bien difícil el proceso”, comentó.

Sobre el entorno digital, mencionó que han enfrentado críticas en redes sociales.

“Hemos sido atacadas, sí claro… hoy en día me doy cuenta que alguien sale y dice hola, y se lo acaban en las redes sociales” Ginny Hoffman

Finalmente, reiteró que mantiene confianza en las instituciones y en el desarrollo del caso. “Yo tengo fe plena en Dios, en nuestros abogados, en las autoridades… y yo sí creo que el tiempo es el que va a dar la solución”, puntualizó.

Te puede interesar: Ryan Hoffman explota y defiende a Ginny Hoffman por el caso de Héctor N: "¿Quién soy yo para juzgarla?”, dice

¿Qué dijo Ginny Hoffman sobre Daniela Parra y su postura en el caso?

En relación con Daniela Parra, quien ha defendido públicamente a su padre, Hoffman opinó que lo mejor para ella sería enfocarse en su propio camino.

“Lo mejor que le puede pasar a Daniela es deslindarse de su papá… que lo haga por ella misma” Ginny Hoffman

También mencionó que, desde su perspectiva, la situación familiar ha generado distanciamiento entre las jóvenes. “Ellos están que no quieren saber la una de la otra, eso es obvio”, comentó, al referirse a la relación entre Daniela y Alexa.

Sobre las declaraciones públicas que han surgido, indicó que han causado impacto en su entorno. “Alexa está muy sentida, está impactada, sorprendida porque no reconoce a Daniela”, explicó.

A pesar de ello, Hoffman aseguró que no tiene inconveniente en dialogar con Daniela en caso de que se dé la oportunidad. “Yo no tengo ningún problema de hablar… yo siempre estoy abierta”, afirmó.

Cabe recordar que este caso se remonta a 2021, cuando Alexa denunció formalmente a su padre. Desde entonces, el proceso legal ha pasado por distintas resoluciones y recursos, mientras que Daniela Parra ha mantenido una postura pública en defensa de él.

Te puede interesar: Ginny Hoffman da a conocer la dura pérdida que sufrió tras el caso Héctor ‘N': ¿La actriz está arrepentida?