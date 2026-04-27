¿Alexa le otorga el perdón a Héctor ‘N’? ¿Él saldrá de prisión? Lanza mensaje en medio de proceso legal

Uno de los casos más mediáticos del mundo artístico mexicano ha sido el de Héctor ‘N’. Actualmente, el conductor cumple una sentencia en prisión por los delitos de corrupción de menores y abuso sexual en agravio a su hija, Alexa.

Más allá de la postura que pueda tener la gente en torno a este caso, ha dividido a dos hermanas; mientras que Alexa asegura que su papá es culpable, Daniela Parra, hija mayor de Héctor, sostiene que su media hermana está siendo “manipulada” por su mamá, Ginny Hoffman.

En medio de todo esto, Alexa se pronuncia y da un sorprendente mensaje que podría cambiar el rumbo de este caso, ¿le otorgará el perdón a su papá? Esto fue lo que dijo.

Alexa / Redes sociales

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¿Por qué Héctor ‘N’ está en la cárcel?

Todo comenzó en 2021. En aquel entonces, Héctor ‘N’ fue detenido por el delito de abuso en agravio a su hija, Alexa, cuando esta era menor de edad. Lo vincularon a proceso y se le dictó prisión preventiva en lo que se desarrollaban las investigaciones pertinentes.

En 2023, es absuelto de 7 cargos de abuso sexual, pero es condenado por el delito de corrupción de menores. La sentencia fue de 10 años y seis meses. También se impone una cantidad como multa para resarcir el daño.

En 2024, la condena es modificada a 13 años y 10 meses. Se incluye el delito de abuso sexual. Al año siguiente, la sentencia se reajusta nuevamente a 12 años y seis meses en prisión. Tras esto, Daniela, hija mayor de Héctor, dijo que seguirá luchando para que su papá pueda salir de la cárcel, pues confía en su inocencia.

Y es que, desde que todo esto inició, Daniela ha sido la principal defensora de su padre ante los medios de comunicación. Sostiene que Héctor es inocente y cree que la “mente maestra” detrás de todo esto es la madre de Alexa, es decir, Ginny Hoffman.

Por su parte, Alexa, en las pocas declaraciones públicas que ha hecho, se dice triste de que su propia hermana no le crea y hasta ha sugerido que Daniela también pudo haber sido una “víctima más”.

Daniela Parra y Héctor N / Redes sociales

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Alexa revela si está dispuesta a perdonar a Héctor ‘N’

En entrevista para TVNotas, Alexa afirmó que se encuentra enfocada en continuar con su vida, pese a todo lo que habría ocurrido con su padre y el distanciamiento definitivo con su hermana, Daniela Parra.

Al cuestionarle sobre si estaría dispuesta a perdonar a Héctor para poder “sanar” sus heridas, la joven simplemente dijo que no se trata de “un perdón”, sino de seguir adelante, pues lo que le habría hecho fue muy grave. También dejó claro que no le interesa tener una relación con él o con Daniela en el futuro.

“No se trata de un perdón o no, se trata de seguir con mi vida, de saber que lo que he vivido es parte de mi historia y seguir. No nos une nada, al contrario, nos separamos. No fueron diferencias, no fueron malentendidos, ha sido algo muy grave. No (no los quiero cerca)”. Alexa, hija de Héctor ‘N’

Cabe mencionar que la propia Ginny también llegó a declarar en su momento que el daño que Héctor le habría hecho a su hija fue muy grave. De acuerdo con la actriz, Alexa sigue sin poder hablar de muchas de las cosas que habría vivido junto a su papá.

¿Una persona sentenciada puede salir de prisión si la víctima otorga el perdón en México?

Lejos de lo que muchos pudieran pensar, Héctor ‘N’ no podría salir de la cárcel si Alexa, la denunciante, le otorga el perdón. El motivo es que él ya fue juzgado y condenado. En lo único que podría ayudar es para evaluar si puede salir antes de la cárcel, pero eso es decisión de las autoridades, es decir, la víctima no tiene injerencia.

Actualmente, Daniela Parra, junto a los abogados de su padre, continúa trabajando para que se pueda revaluar el caso de Héctor y sea liberado de prisión. Cabe destacar que, en su momento, la joven y los defensores de su padre han argumentado que el caso ha estado lleno de irregularidades.

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