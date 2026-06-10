Daniela Parra sería víctima de una campaña de desprestigio orquestada por ¿Ginny Hoffman?: VIDEO

El caso de Héctor ‘N’ ha sido uno de los más mediáticos de los últimos años. El actor cumple una sentencia en prisión por el presunto abuso de su hija Alexa. Daniela Parra, su hija mayor, cree en su inocencia y ha luchado para sacarlo de la cárcel.

Si bien Daniela ha sabido ganarse el cariño del público, actualmente está siendo criticada por su acercamiento hacia Pablo Villagrán en MasterChef México 24/7. Y es que la joven mantiene una relación fuera del reality con Diego Hopster.

Las cosas dan un giro de 180 grados. Esto, después de que se filtrara un audio en el que, aparentemente, se admite que la también influencer presuntamente estaría siendo víctima de una campaña de desprestigio. Te contamos los detalles.

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Ginny Hoffmann y Alexa denunciaron a Héctor N / Redes sociales

¿Quién es Daniela Parra y por qué es tan polémica en redes sociales?

Daniela Parra es la hija mayor de Héctor ‘N’. Su nombre ganó notoriedad en los últimos años, ya que ha sido la principal defensora de su padre ante las acusaciones de presunto abuso. Recordemos que, en su momento, se le señaló de presuntamente haber tocado sin su consentimiento a su otra hija, Alexa, producto de su romance con Ginny Hoffmann.

Ha participado en algunos realities como ‘Las estrellas bailan en Hoy’ y se le vio en el cortometraje ‘El caso 076’. También tiene su propio negocio llamado ‘Tamales chidos’, el cual le ha ayudado a costear los gastos legales de su papá.

Desde antes de ‘MasterChef México’, la joven ya había estado en el ojo del huracán por ciertas declaraciones que ha dado Alexa a lo largo del tiempo. Según esta última, Héctor también habría abusado de Daniela. También dejó ver que su papá tendría un supuesto romance con Diego, novio de su hermana.

La creadora de contenido lo ha negado en varias ocasiones. Y es que, cada vez que es cuestionada sobre su sentir acerca de Ginny o su hija, ella simplemente responde que no le interesa hablar de gente que la ha lastimado.

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¿Quién es Daniela Parra? / Redes sociales

Filtran AUDIO que comprobaría la campaña de desprestigio presuntamente contra Daniela Parra

En el más reciente capítulo de ‘Productora 69’, se filtró el audio de una mujer asegurando que Olivia Rubio, abogada de Ginny Hoffman, tiene instrucciones de “destruir” a Daniela Parra.

“La verdad es que Olivia Rubio sí ha estado metida en muchísimos asuntos turbios, pero yo me hago como que no sé nada. El objetivo primordial es acabar con Daniela y creo que vamos bien. Hace rato estuve hablando con Ginny sobre esto”. Supuesto audio sobre Daniela Parra

Los presentadores del programa dijeron no poder probar la autenticidad del material. Sin embargo, consideran que sí podría ser real. La teoría es que Ginny y Alexa estarían celosas del éxito que está generando Daniela tanto en redes sociales como en medios de comunicación.

“Yo no puedo decir si es IA o no porque tampoco me importa describir si es o no es. Si ustedes me dijeran que hay un audio en el que esta persona habla maravillas de Daniela, diría: ‘Es falso’, pero si me dicen: ‘Hay un audio donde habla pestes de Daniela’, (diría): ‘Es cierto’. Sí creo que es real”, dijo Jorge Carbajal.

No se mencionaron mayores detalles de cómo sería esta presunta campaña de “desprestigio”. Sin embargo, muchos creen que, en caso de ser real, sería el motivo por el que las críticas contra Daniela han aumentado en las últimas semanas.

¿Daniela Parra le es infiel a su novio, Diego Hopster?

En los últimos días, muchos usuarios han notado una aparente cercanía entre Daniela Parra y Pablo Villagrán en MasterChef México 24/7. Incluso, recientemente durmieron juntos, por lo que ya han comenzado a “shipearlos”.

Sus respectivas parejas ya reaccionaron. Marianela, novia de Villagrán, dijo sentirse muy lastimada y no sabe el futuro de su relación. Por su parte, Diego Hopster declaró a TVNotas que confía plenamente en la influencer, aunque admitió sí sentir celos.

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