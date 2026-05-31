Daniela Parra se sincera ante las cámaras y confiesa: “Lloro todos los días”, ¿abandona MasterChef México?
Daniela Parra se sinceró en la transmisión 24/7 de MasterChef México tras ser una de las participantes más votadas y disfrutar de los beneficios.
Daniela Parra es una de las participantes favoritas de MasterChef México; sin embargo, su presencia en el reality podría pasar factura pese a protagonizar emotivos momentos relacionados con su papá, Héctor N.
¿Cómo fue la llegada de Daniela Parra a MasterChef México?
Una de las razones por las que el reality show ha enfrentado críticas es la presencia de personalidades conocidas. Aunque se creyó que se trataría de cocineros alejados del ojo público, usuarios se percataron de que había varias caras del Internet, entre ellas, Daniela Parra.
Pese a que la joven ya ha participado antes en programas de concursos como Las estrellas bailan en hoy y La Academia de VLA, su presencia en el reality de cocina ha sido bien recibida por el público desde el día uno.
Durante las primeras semanas se ha distinguido por ser una cocinera alejada de la polémica. Las pocas veces que se ha sincerado frente a las cámaras ha conmovido con las anécdotas sobre su papá Héctor N, de quien admitió haber dudado tras ser acusado de abuso por su hermana menor.
¿Daniela Parra abandona MasterChef México?
Aunque el público se ha mostrado contento con la participación de Daniela Parra, tanto que la han convertido en una de las más votadas, la joven reveló que todos los días llora al recordar a su papá.
“Nada más escuchó que dicen papá y lloró. Uno tiene mucho tiempo para pensar aquí adentro y me he dado cuenta de que todo el mundo cuenta sus problemas y saca sus enojos, y yo me reservo. Todo me ando reservando y por eso ando llorando todos los días por lo mismo”.
Pese a que asegura que ya sacó gran parte de sus sentimientos y espera comenzar una nueva semana con mejor actitud porque el público “se merece más”, reconoce que sigue llorando “por los rincones” por lo ocurrido por Héctor N, pero eso no la limitará en la competencia.
¿Qué dijo Daniela Parra sobre ser una de las más votadas en MasterChef México?
La hija de Héctor N no tiene intenciones de salir de MasterChef México, pero admitió que a veces no se siente muy bien por estar constantemente en el balcón, aunque reconoce que es un lugar en el que también puede aprender de los chefs.
“Me hace falta un poco más de acción, pero esta semana lo voy a dar todo por ustedes y por mí, porque con tanto tiempo para pensar uno se vuelve loca y por eso ando llorando por los rincones”, explicó Daniela Parra.
De esa forma, dejó claro que su estancia en la competencia es segura por una semana más, pero aún no está acostumbrada al sentimiento de ver partir a los compañeros que portan mandil negro.
