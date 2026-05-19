¡Drama en ‘MasterChef México 24/7’! Dos cocineros viven momentos ‘apasionados’ y otro ¿quiere renunciar?

Mucho se ha visto durante la semana de estreno de ‘MasterChef México 24/7’. Algunos cocineros fueron regañados por su mal comportamiento; incluso, ya hubo el primer mandil negro. El influencer Lancer se convirtió en el primer participante en riesgo por subirse a una de las cocinas que se usan para trabajar. Los jueces afirmaron que su acto era una muestra de “indisciplina”.

Las emociones no paran y, a lo largo de las últimas horas, se han vivido dos hechos importantes; dos concursantes sorprendieron al público con un ‘apasionado’ momento y otro ya dejó ver que estaba inconforme con la dinámica del proyecto. Te contamos todo lo que pasó.

MasterChef México / Foto: Redes sociales

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¿Qué pasó entre Lancer y Luis en ‘MasterChef México 24/7’?

Hace algunas horas, los fans de ‘MasterChef México 24/7’ pudieron presenciar un momento muy peculiar entre Lancer y Luis. En el video del momento, se puede ver a Lancer bailando de forma sexy frente a su compañero, quien estaba acostado en su cama.

“¿Te gusta así?”, dijo el creador de contenido. Momentos después, se le “montó” encima y comenzó a mover las caderas. La reacción de Luis fue reírse y decir: “Gente, Lancer, y yo así de (agarrar)”.

Previo a bajarse de su compañero, Lancer advirtió, a modo de broma, “que le gusta ahorcar”, lo que provocó más risas en Luis. Al final, se retiró, dejando a su colega con una sonrisa.

Si bien todo fue parte de un momento divertido, algunos internautas ya han comenzado a shipearlos. Y es que Luis ya confesó sentirse atraído por Lancer, así como por varios cocineros más.

Cabe mencionar que Luis ha sido uno de los participantes más criticados en redes sociales debido a que muchos consideran que tiene una actitud “falsa”, además de que “imita” a Wendy Guevara. Esto último por su noticiero ‘Notibola’; algunos internautas consideran que es la “copia” del ‘Resulta y resalta’ que la creadora de contenido hizo durante su estancia en ‘La casa de los famosos México 2023’.

Lancer y Luis en MasterChef México 24/7 / Redes sociales

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¿Qué cocinero renunciaría a ‘MasterChef México 24/7’?

A la par de lo ocurrido con Luis y Lancer, otro cocinero expresó su descontento, aparentemente, con la dinámica en ‘MasterChef México 24/7’. Se trata de Ricardo Hernández, quien comentó que deseaba hablar con la producción del show.

Aseguró que están pasando cosas “muy delicadas” y desea llegar a una solución, ya que no quiere verse involucrado en “chismes” o “conflictos”.

“No soy ese tipo de persona. Me voy a retirar porque necesito hablar con la producción. Hay un tema muy delicado aquí en la casa y yo lo voy a hablar. Yo no quiero chismes, no quiero nada. Si no están a gusto de que yo esté aquí, (me voy)”, indicó.

Algunas compañeras trataron de tranquilizarlo, diciéndole que, si bien el concurso es difícil y a veces hay problemas, se esforzó mucho para estar en ese lugar. Se desconoce qué pasará con Ricardo, pero el público no descarta la posibilidad de que se retire esta noche.

El compa de la barba Just For Men, ya se quiere salir de la casa quesque por chismes!! CHAAAAALE #MasterChefMx pic.twitter.com/zgdxtrU9jz — Diego Mex (@DiegoMexTV) May 19, 2026

¿Cuándo y dónde ver ‘MasterChef México 24/7’?

A diferencia de otras temporadas de ‘MasterChef México’, en esta ocasión será 24/7, por lo que habrá cambios significativos. El más importante es la dinámica semanal; si bien el domingo de eliminación sigue intacto, habrá diversas actividades durante la semana. Así quedó el calendario:

Lunes: reto de pin para obtener beneficios

reto de pin para obtener beneficios Martes: dinámicas con beneficios y castigos

dinámicas con beneficios y castigos Miércoles: trabajo en equipo

trabajo en equipo Jueves: reto del mandil negro

reto del mandil negro Viernes: votación del público para salvar favoritos

votación del público para salvar favoritos Domingo: gala final de eliminación

Las galas de los domingos comenzarán a las 8:00 pm. y se podrán ver por el canal de Azteca Uno o por la aplicación de Disney Plus. De lunes a viernes también habrá transmisiones especiales que iniciarán a las 8:30 pm. El 24/7 se puede sintonizar a través de la app de Disney.

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