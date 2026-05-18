Polémica en ‘MasterChef 24/7’: El youtuber Maurg1 señalado de deudor alimentario, ¡su ex rompe el silencio!

Días previos al estreno de MasterChef 24/7, entraron influencers y creadores de contenido a vivir la experiencia. Entre los que iban a participar estaba Mauricio Riveroll, quien ya no pudo concretar su participación, debido a que en redes sociales lo tacharon de deudor alimentario, lo que provocó que le retiraran la invitación. Él mismo hizo un video donde explicó que su salida de este proyecto se debió a todo lo que se señaló en redes sociales.

Ante esto, platicamos con Ale Dolores, periodista y expareja de Mauricio, y con quien tiene una hija. Ella nos habló de la situación que está viviendo desde hace poco más de 6 años: “Es un tema que venimos arrastrando y al que tristemente no le vemos final. El señor dice que gana cierta cantidad de dinero, y en redes sociales y en clips dice que gana más. Un día paga una parte, el otro día no; el mes siguiente me deposita algo y al siguiente ni se acuerda. Es una situación insostenible. La verdad es que alzo la voz, porque es desgastante todo este tipo de violencia”.

Ale Dolores / Redes sociales

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¿Maurg1 está demandado por pensión alimenticia?

Ale y Mauricio se conocieron hace poco más de 10 años:

“Nos encontramos en una fiesta. Después iniciamos una relación, aunque sí, no siempre fue buena. Nunca me di cuenta de todas las red flags que estaban pasando. Vivimos juntos en México, luego vino a vivir a España conmigo y nos embarazamos y lo digo así, porque él también quería tener un bebé, pero después las cosas cambiaron. El embarazo fue gemelar, pero tristemente perdí a uno por el estrés y la violencia que viví en la gestación. Él mismo me metió al ‘Torito’ estando embarazada con una denuncia falsa, y mi hija, sin haber nacido, ya sufría violencia”. Ale Dolores, expareja de Maurg1

Aun cuando era de conocimiento de los cibernautas, Mauricio negaba que Ale estuviera embarazada y en repetidas ocasiones, incluso en videos, aseguraba que no era su hija. Por ello, la también activista tuvo que trasladarse temporalmente a México, para hacer una prueba de ADN.

“Al momento de salir positivo, obvio, trató de cambiar las cosas. Incluso me quería dar dinero ahí mismo, pero las cosas no son así. Primero, tenía que ser legalmente su hija y que el juez dictaminara cuánto es la pensión, dependiendo de sus ingresos, pero aquí está el problema: Él se declara en déficit, que ha tenido que recurrir a préstamos para poder sobrellevar su situación y que no puede dar la pensión provisional, y pide una reducción”, explicó.

“Fijaron como medida cautelar una cantidad de 15 mil pesos en lo que se comprobaban sus gastos, pero como es generador de contenido, eso es visible ante la sociedad, pero invisible ante Hacienda y los juzgados, porque muchas empresas y pagos no se registran ante las autoridades. Entonces, es el cuento de nunca acabar”. Ale Dolores, expareja de Maurg1

Maurg1 / Redes sociales

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¿Cuánto debe Maurg1 de pensión alimenticia?

Informa que el mismo Mauricio, en varios pódcast, ha compartido sus ingresos, muy superiores a los que él declara ante las autoridades: “Que vaya ante las autoridades diciendo que no tiene dinero se me hace muy bajo. Solo con el simple hecho de que en un video afirmó que ganó en un mes 14 mil dólares (más de 242 mil pesos), y que diga que no le alcanza para pagar los 15 mil pesos que fijó la autoridad, es injusto. Y ojo, las madres no queremos dinero para nosotras. Lo único que buscamos es justicia”.

Confirma que el padre de su hija la ha tratado de silenciar. “Es muy triste cómo entre creadores se cubren las espaldas. Es un trabajo diferente y, por ende, es muy fácil ocultar la realidad del ingreso”.

A raíz de esto, Mauricio ha sacado videos donde dice que no debe dinero: “En total, le debe a su hija 53 meses de pensión. No ha pagado nada. No tiene régimen de convivencias, porque él mismo no fue cuando le dieron las provisionales. No le interesa. Nunca ha convivido con ella ni la ha buscado. Él no sabe cuál es la comida favorita de mi hija, pero, eso sí, sabe la vida de otros famosos. Además, en sus redes tiene un video hablando de mi hija y monetizando con más de 28 anuncios, y luego dice que las redes sociales no le pagan”.

Finalmente, menciona que Mauricio insiste en pelear la guarda y custodia de la menor que él mismo ha declarado no conocer: “Es un acto que la autoridad ya catalogó como violencia vicaria. Yo le deseo trabajo y mucho para que pueda dar una pensión acorde y proporcional a su estilo de vida”, concluyó.

Maurg1 / Redes sociales

¿Quiénes son Maurg1 y la madre de su hija, Ale Dolores?

Este es el perfil de Maurg1:

Nacido en CDMX, inició en las redes sociales a los 15 años.

Su contenido por lo general es de espectáculos y polémicas de la farándula e influencers , aunque al principio hacía videos de tecnología, juegos y curiosidades.

En redes sociales tiene considerables números: En Instagram cuenta con casi 300 mil seguidores, en YouTube más de 3 millones de suscriptores y en TikTok más de 1 millón.

Este es el perfil de Ale Dolores:

Además de estar en redes, es abogada y periodista, comenzó su carrera en 2014 cuando empezó a entrevistar a diversos artistas de la farándula.

En redes sociales comparte contenido sobre estilo de vida, maternidad y viajes.

Trabajó en Grupo Fórmula por un par de años y actualmente está un poco alejada del medio.

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