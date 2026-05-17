MasterChef México 24/7: Así se vivió el primer episodio de la nueva temporada, ¿Quién fue el eliminado?
A lo largo del primer episodio de ‘MasterChef Celebrity 24/7’, se vivieron todo tipo de emociones. Y es que los aspirantes tuvieron que luchar para asegurar su lugar en el concurso. Esto fue todo lo que pasó.
Este domingo 17 de mayo, comienza la nueva temporada de ‘MasterChef México’. A diferencia de otras ediciones, esta será 24/7. Al inicio del primer episodio, la conductora anunció que solo algunos aspirantes podrán entrar al reality.
Para ello, los dividieron en grupos de 10 para que prepararan sus mejores platillos en un lapso de 20 minutos e impresionaran a los jueces. Los críticos de esta temporada son el chef Herrera, el chef Poncho Cadena y la chef Zahie Téllez.
La presentadora también dio a conocer que el público podrá votar por su favorito de cada grupo. Aquel con más votos no solo tendrá asegurado su lugar, al menos por esa semana, sino que también tendrá una ventaja en el siguiente reto.
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¿Quiénes aseguraron su lugar en el primer episodio de ‘MasterChef México 24/7’?
Se seleccionará a un total de 22 aspirantes. Aquellos que quedaron del primer grupo para entrar ‘MasterChef México 24/7' fueron:
- Ricardo
- María
- Javier
- Nash
Los del segundo grupo fueron:
- Luis
- Carmen
- Flor
- Michelle
Los del tercer grupo fueron:
- Jazmín
- Camila
- Antrax
- Daniela Parra
Al final de la competencia de grupos, aquellos que no fueron seleccionados al inicio tuvieron la oportunidad de poder ser escogidos por los jueces. Los aspirantes que finalmente pudieron entrar son:
- Emmanuel
- Arturo
- Ramahá
- Ixdit
- Lula
- Claudia
- Lancel
- Michelle
- Julio
- Diego
¿Quiénes fueron los eliminados del primer capítulo de ‘MasterChef México 24/7'?
Aquellos aspirantes que quedaron eliminados de ‘MasterChef México 24/7' fueron:
- Leticia
- Julio
- Hugo
- Ramón
- Jean
- Stefanía
Al final del programa, se anunció que aún quedaba un lugar más en la competencia. La gente tendrá la oportunidad de votar hasta mañana por alguno de los siguientes cocineros que quieren que se quede:
- Fernanda
- José
- Pablo
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¿Dónde y cuándo ver ‘MasterChef México 24/7'?
‘MasterChef México 24/7' se podrá ver tanto en televisión abierta como de manera digital. Para ver las galas dominicales de eliminación, solo se debe sintonizar el canal de Azteca UNO o entrar a Disney Plus. Comienza a las 8 pm.
Los retos semanales y el 24/7 están disponibles en Disney Plus. Este es el calendario semanal del concurso:
- Lunes: reto de pin para obtener beneficios
- Martes: dinámicas con beneficios y castigos
- Miércoles: trabajo en equipo
- Jueves: reto del mandil negro
- Viernes: votación del público para salvar favoritos
- Domingo: gala final de eliminación
¿Qué recibirá el ganador de ‘MasterChef México 24/7'?
La presentadora de ‘MasterChef México 24/7' informó que el ganador no solo recibirá un reconocimiento, sino que también un total de dos millones de pesos.
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