MasterChef México 24/7: Así se vivió el primer episodio de la nueva temporada, ¿Quién fue el eliminado?

Este domingo 17 de mayo, comienza la nueva temporada de ‘MasterChef México’. A diferencia de otras ediciones, esta será 24/7. Al inicio del primer episodio, la conductora anunció que solo algunos aspirantes podrán entrar al reality.

Para ello, los dividieron en grupos de 10 para que prepararan sus mejores platillos en un lapso de 20 minutos e impresionaran a los jueces. Los críticos de esta temporada son el chef Herrera, el chef Poncho Cadena y la chef Zahie Téllez.

La presentadora también dio a conocer que el público podrá votar por su favorito de cada grupo. Aquel con más votos no solo tendrá asegurado su lugar, al menos por esa semana, sino que también tendrá una ventaja en el siguiente reto.

MasterChef México 24/7 / Redes sociales

No te pierdas: Actriz mexicana, ex MasterChef Celebrity México, sufrió la muerte del “amor de su vida” en un accidente aéreo

¿Quiénes aseguraron su lugar en el primer episodio de ‘MasterChef México 24/7’?

Se seleccionará a un total de 22 aspirantes. Aquellos que quedaron del primer grupo para entrar ‘MasterChef México 24/7' fueron:



Ricardo

María

Javier

Nash

Los del segundo grupo fueron:



Luis

Carmen

Flor

Michelle

Los del tercer grupo fueron:



Jazmín

Camila

Antrax

Daniela Parra

Al final de la competencia de grupos, aquellos que no fueron seleccionados al inicio tuvieron la oportunidad de poder ser escogidos por los jueces. Los aspirantes que finalmente pudieron entrar son:

Emmanuel

Arturo

Ramahá

Ixdit

Lula

Claudia

Lancel

Michelle

Julio

Diego



MasterChef México 27/7 / Redes sociales

¿Quiénes fueron los eliminados del primer capítulo de ‘MasterChef México 24/7'?

Aquellos aspirantes que quedaron eliminados de ‘MasterChef México 24/7' fueron:



Leticia

Julio

Hugo

Ramón

Jean

Stefanía

Al final del programa, se anunció que aún quedaba un lugar más en la competencia. La gente tendrá la oportunidad de votar hasta mañana por alguno de los siguientes cocineros que quieren que se quede:



Fernanda

José

Pablo

Chef Herrera / Redes sociales

No te pierdas: Famoso influencer quedó fuera de MasterChef México 24/7 tras polémica, ¡le dieron las gracias!: “Me corrieron

¿Dónde y cuándo ver ‘MasterChef México 24/7'?

‘MasterChef México 24/7' se podrá ver tanto en televisión abierta como de manera digital. Para ver las galas dominicales de eliminación, solo se debe sintonizar el canal de Azteca UNO o entrar a Disney Plus. Comienza a las 8 pm.

Los retos semanales y el 24/7 están disponibles en Disney Plus. Este es el calendario semanal del concurso:

Lunes: reto de pin para obtener beneficios

reto de pin para obtener beneficios Martes: dinámicas con beneficios y castigos

dinámicas con beneficios y castigos Miércoles : trabajo en equipo

: trabajo en equipo Jueves : reto del mandil negro

: reto del mandil negro Viernes: votación del público para salvar favoritos

votación del público para salvar favoritos Domingo: gala final de eliminación

¿Qué recibirá el ganador de ‘MasterChef México 24/7'?

La presentadora de ‘MasterChef México 24/7' informó que el ganador no solo recibirá un reconocimiento, sino que también un total de dos millones de pesos.

MasterChef México / Foto: Redes sociales

Mira: Ganador de MasterChef México reaparece y lanza preocupante mensaje en redes sociales: “Se acabó todo”