¿Quién es Emmanuel Chiang? El participante de MasterChef que está desatando suspiros por VIDEO sin camiseta

MasterChef México dio inicio a una nueva temporada la noche del 17 de mayo. Entre sorpresas y nuevas dinámicas, la producción arrancó con el formato 24/7, y desde los primeros minutos dio de qué hablar en redes sociales.

Lo primero que se hizo fue dividir a los aspirantes en grupos de diez para que el jurado, conformado por el chef Herrera, el chef Poncho Cadena y la chef Zahie Téllez, definiera a los 22 participantes que formarán parte de MasterChef México.

La dinámica se tornó un poco larga, pero eso permitió que los televidentes analizaran detenidamente a los aspirantes, pues, a diferencia de otras temporadas, también podrán tomar decisiones. Una de las personalidades que acaparó la atención desde su primer momento a cuadro fue Emmanuel Chiang, quien ya está generando suspiros.

Arrancó la competencia de cocina más famosa de México, MasterChef. / Foto: Redes sociales

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¿Quién es Emmanuel Chiang, participante de MasterChef México?

Emmanuel Chiang es un influencer especializado en el contenido fitness que también busca abrirse camino en el emprendimiento y conquistar la cocina más famosa de México. En sus redes sociales, cuenta con una comunidad sólida, pues tiene casi 100 mil seguidores en Instagram y anteriormente formó parte de Exatlón México.

Es originario de la Ciudad de México y nació el 18 de enero de 1994, por lo que actualmente tiene 32 años. Uno de los aspectos personales que más ha llamado la atención del influencer es el episodio que vivió a los 14 años, cuando perdió a su papá a causa de una enfermedad crónica.

A raíz de la pérdida familiar, su mamá decidió inscribirlo al gimnasio sin saber que terminaría convirtiéndose en su pasión. Desde entonces ha desarrollado una vida enfocada en el cuidado físico, pero en los últimos años también se acercó a la gastronomía.

MasterChef México ya está generando reacciones en su transmisión 24/7. / Foto: Redes sociales

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¿Por qué Emmanuel Chiang entró a MasterChef México?

Durante varios años, la vida de Emmanuel Chiang estuvo enfocada en el cuidado físico, pero con la llegada de la pandemia en 2020, decidió emprender un nuevo negocio que lo acercó a la gastronomía y le permitió ser parte de MasterChef México en su edición 24/7.

En medio de la pandemia y con problemas económicos, Emmanuel Chiang decidió abrir un puesto de tacos callejero llamado “Los tacos del mamado”. Poco a poco, el negocio comenzó a tomar fuerza en redes sociales.

Lo que empezó como una oportunidad para generar recursos económicos, terminó convirtiéndose en un negocio viral que le valió el apodo de “el taquero más sexy de México”, lo que impulsó su popularidad en redes sociales.

Emmanuel Chiang, participante de MasterChef México, sigue generando reacciones en redes.

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¿Cuál es el video de Emmanuel Chiang sin playera en MasterChef México?

A pocas horas de que MasterChef México dio inicio, Emmanuel Chiang ya está dando de qué hablar por aparecer sin camiseta en varias tomas de la transmisión 24/7 del reality show.

Emmanuel Chiang se observa sentado en la sala de la casa del reality sin camisa, lo que ha generado diversas reacciones entre los internautas; el clip ya suma más de mil reproducciones y comentarios que resaltan su físico y los tatuajes que deja al descubierto.

Sin embargo, aunque el público parece estar feliz con su presencia, dentro del reality no piensan igual, pues las redes del programa también difundieron un clip en el que su compañera Ixdit considera una falta de higiene cocinar sin ropa.

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