‘Exatlón México’ de luto: Exparticipante anuncia la muerte de un ser querido con desgarrador mensaje

El reality ‘Exatlón México’ vuelve a estar en el centro de la conversación. En medio de los dimes y diretes que se han dicho sobre la ruptura entre Helliud Pulido y Pamela Veldimare, una exparticipante anuncia la muerte de un ser querido. A través de redes sociales, le dedicó un emotivo mensaje de despedida. Te contamos todos los detalles.

Exatlón México / Redes sociales

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¿Quién fue la exparticipante de ‘Exatlón México’ que anunció la muerte de un ser querido?

Se trata de Sofía Arroyo, a quien se le ha señalado de estar, presuntamente, involucarada con la escandalosa separación de Helliud Pulido y Pamela Veldimare. Mediante historias de Instagram, la atleta dio a conocer que su abuelo había muerto el pasado fin de semana.

En su primera publicación, Arroyo compartió una foto de su abuelo siendo abrazado por unos familiares. Junto a la imagen, escribió un texto señalando que, pese a lo dolida que se sentía, tenía la certeza de que su familiar ya estaba “descansando”.

“Ya descansas, abuelo. Gracias por tanto amor, por tus sonrisas, los postres eternos y por todo lo que sembraste en nosotros. Te voy a extrañar y amar siempre. Seguiré festejando nuestro cumpleaños pensando en ti”, escribió.

Sofía Arroyo / Redes sociales

¿De qué murió el abuelo de Sofía Arroyo, exparticipante de ‘Exatlón México’?

En otra historia de Instagram, Sofía Arroyo dio mayores detalles sobre la muerte de su abuelo. La joven indicó que el señor falleció tras luchar contra múltiples enfermedades, incluyendo EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), una afección progresiva e incurable que provoca dificultad para respirar y generalmente es provocada por el tabaquismo.

“Mi abuelo vivió con EPOC y otras enfermedades que durante años mantuvieron a nuestra familia en constante alerta. Aun así, fui muy bendecida de crecer con mis cuatro abuelos, de tenerlos y de sentirlos cerca, hasta hoy”. Sofía Arroyo

Dijo que esta pérdida la ha hecho replantearse muchas cosas, prometiendo enfocarse más en las cosas importantes de la vida como la familia: “Nunca había pasado por una pérdida tan cercana y te cambia. Te acomoda las prioridades, te hace ver lo que realmente importa y lo que no”, indicó.

Finalizó resaltando la valentía de su abuelo ante la adversidad y expresando su deseo de “volverlo a encontrar” en el futuro.

“La vida es mucho más que el ruido, que lo superficial o lo que otros quieran decir de ti. Tiene una forma muy clara de recordarte qué sí importa y qué no. Abuelo, al fin descansas. Fuiste un guerrero todos estos años. Nos quedamos con tu gordita para seguirla cuidando. Nos volveremos a encontrar. Te amo”, concluyó.

Sofía Arroyo / Redes sociales

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¿Quién es Sofía Arroyo, exparticipante de ‘Exatlón México’, y por qué dicen en redes que era, presuntamente, la amante de Helliud Pulido?

Sofía Arroyo es una nadadora originaria de Michoacán. Estuvo en la octava temporada de ‘Exatlón México’, formando parte del equipo rojo. Además del reality, también se le ha visto en eventos importantes como el Mundial de Natación de Rusia 2015 y Panamericanos de Santiago 2023.

Hace algunos meses se dijo mucho en redes sociales que, presuntamente, habría sido la amante de Helliud Pulido, otro exparticipante de ‘Exatlón’. En aquel entonces, Pamela Veldirame, ex de Pulido, mostró una serie de videos e imágenes que confirmarían la infidelidad de Helliud con una excompañera del concurso.

Si bien no se mencionaron nombres, el público comenzó a teorizar que se trataba de Sofía. Ante las especulaciones, Arroyo compartió un mensaje negando todo: “No voy a entrar en ataques ni en versiones falsas. No formé parte de ninguna infidelidad ni de una relación vigente”, expresó la deportista.

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