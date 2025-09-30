Tras abandonar La casa de los famosos y veto en la competencia, conductor es anunciado en Exatlón México 2025

La nueva temporada de ‘Exatlón México’ causó total expectativa entre sus fieles seguidores. En esta ocasión, causó revuelo que anunciaron a un exparticipante de ‘La casa de los famosos’, así como exconductor de ‘Venga la alegría: Fin de semana’ como nuevo elemento del programa. No obstante, no fue lo único que llamó la atención en la audiencia, también sorprendió que dicho atleta fue vetado del reality. ¿De quién se trata?

El anuncio del exhabitante de ‘La casa de los famosos’ en ‘Exatlón México’ 2025 no pasó desapercibido en redes sociales, algunos celebraron su regreso al reality, así como otros criticaron que no haya caras nuevas en dicha competencia. Sin embargo, él se dijo totalmente contento por su regreso a este reality.

Va a dar inicio la nueva temporada de Exatlón México y las expectativas sobre este nuevo reto no han cesado. / Instagram: @exatlonmx

¿Qué exhabitante de La casa de los famosos se integra a ‘Exatlón México’ 2025?

Aristeo Cázares sorprendió a la audiencia con la noticia de que regresará a ‘Exatlón México’ 2025, tras ser vetado del reality. El anuncio fue dado a conocer en ‘Venga la alegría’. ¡Todos celebraron el regreso de uno de los participantes más queridos de dicha competencia!

En medio de una de las cápsulas del matutino, Kristal Silva informó a la audiencia sobre el regreso de Aristeo Cázares a ‘Exatlón México’ 2025. ¡Todos quedaron boquiabiertos!

“Les vamos a presentar, en este momento, al nuevo integrante (de ‘Exatlón México 2025’), por eso nos enlazamos hasta las playas del ‘Exatlón’ con Aristeo Cázares”, dijo la conductora.

Aristeo Cázares regresa a Exatlón México tras ser vetado del reality / IG

Entre aplausos y gritos, Cázares se dijo muy contento de regresar a uno de los realities más populares de la televisión mexicana. Incluso, señaló su emoción por su participación en esta aventura.

“Una sorpresa que no me esperaba, pero estoy muy emocionado, muy feliz, muy agradecido, sobre todo y, pues, aquí estoy... Es para mí una grandisíma oportunidad volver al Exatlón… Me siento muy contento… He estado mucho tiempo retirado, espero todavía tener el toque”. Aristeo Cázares

¿Por qué vetaron a Aristeo Cázares de Exatlón México y qué lo llevó a abandonar La casa de los famosos?

Aristeo Cázares se consagró como campeón de la segunda temporada de Exatlón México, lo que lo convirtió en una de las figuras más queridas de la televisión. Gracias a su popularidad, se integró como conductor de ‘Venga la alegría: Fin de semana’.

No obstante, en noviembre de 2022 anunció su retiro del matutino y, a inicios de 2023, fue confirmado como parte del elenco de la tercera temporada de La casa de los famosos en Telemundo, reality que abandonó de forma sorpresiva al asegurar que lo hacía por asuntos personales.

Aristeo Cázares fue conductor de Venga la alegría, pero salió debido a que fue confirmado en La casa de los famosos. / IG: @ariscazares

“No voy a poder continuar con ustedes. Hay razones personales por las que no puedo continuar en la competencia” Aristeo Cázares

Una persona de la producción de ‘La casa de los famosos’ comentó a TVNotas que Aristeo fue demandado por la televisora del ajusco por “abandono de trabajo”, lo cual lo llevó a tomar la decisión de salir del reality de famosos y resolver sus asuntos legales.

“Sí, y todo transcurría bien, hasta que la semana pasada llegó una demanda en contra de él, acá donde grabábamos la casa (en la zona de Interlomas), donde se aseguraba que la televisora lo estaba demandando por abandono de trabajo, y ya te imaginarás cómo nos quedamos todos”, contó la fuente a TVNotas.

Asimismo, señalaron que Aristeo también fue vetado de ‘Exatlón México’, dado que no regresó a ‘Exatlón All-Star’ en 2023 y no estuvo presente en las pantallas, hasta su debut en ‘Las estrellas bailan en Hoy’ junto a Caeli.

Ahora, en redes señalaron que toda controversia con ‘Exatlón México’ terminó para Aristeo, dado que, nuevamente, fue invitado al reality de competencia física.

Aristeo Cázares y Caeli portada / Redes sociales

¿Quién es Aristeo Cázares y cuál es su trayectoria?

Aristeo Cázares León, nacido el 11 de agosto de 1995 en Veracruz, es un atleta mexicano especializado en parkour que alcanzó gran popularidad en la televisión gracias a su participación en distintos realities.

Su primera aparición fue en ‘La isla’ (2017), pero fue en ‘Exatlón México’ donde logró consolidarse como figura pública, al coronarse campeón de la segunda temporada en 2019. Posteriormente, participó en Titanes vs. Héroes y en el All Star, convirtiéndose en uno de los atletas más queridos por la audiencia.

El veracruzano también incursionó en la conducción como parte del equipo de ‘Venga la alegría: Fin de Semana’. Aristeo Cázares también formó parte del elenco de MasterChef Celebrity.