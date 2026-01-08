Revelan a los nuevos conductores de La casa de los famosos Telemundo 2026 y su fecha de estreno

A pocas semanas de que arranque una nueva temporada de “La casa de los famosos”, Telemundo dio a conocer quiénes serán los nuevos conductores que estarán al frente del exitoso reality, uno de los programas más esperados por la audiencia.

Tras la salida de Héctor Sandarti y Nacho Lozano, surgieron múltiples dudas entre los seguidores del formato, quienes se preguntan si Javier Poza, conductor de “La casa de los famosos All-stars”, repetirá como presentador en la edición de 2026. ¿Fue remplazado?

Conductores de ‘La casa de los famosos’ / Redes sociales

¿Quiénes conducirán La casa de los famosos 2026 de Telemundo?

Jimena Gállego y Javier Poza regresan como los conductores de este fenómeno televisivo considerado la franquicia más exitosa de la televisión hispana. Con esta decisión, queda descartado el posible regreso de Héctor Sandarti como presentador del reality.

Jimena, quien ha sido titular y rostro del proyecto desde su primera temporada, volverá a hacer mancuerna con Javier Poza, quien repetirá al frente del programa tras dejar un buen sabor de boca en la edición pasada.

Ambos estarán al mando del reality que ha reunido a algunas de las celebridades más polémicas y comentadas, como Niurka, Alfredo Adame, Lupillo Rivera y Laura Bozzo, entre otros.

La casa de los famosos all-star: Javier Poza y Jimena Gallego / Telemundo

¿Cuándo se estrenará La casa de los famosos 2026 de Telemundo?

Telemundo anunció oficialmente en un cartel que el regreso de “La casa de los famosos” será este mes de febrero, pero hasta el momento no se ha dado a conocer la fecha oficial. Sin embargo, Gerardo Escareño, el ‘Vaya vaya’ compartió la presunta fecha de estreno del reality.

“El mes de febrero arracará esta fiebre. Recuerden que yo ya les di la fecha tentativa del estreno, todo parece ser que será el martes 17 de febrero la fecha del gran estreno de esta nueva temporada”, comentó Gerry en su cuenta de Facebook.

Segunda gala de nominaciones en La casa de los famosos de Telemundo / Twich / Telemundo

¿Quiénes estarán en ‘La casa de los famosos de Telemundo?

Los rumores por la nueva temporada de ‘La casa de los famosos’ Telemundo siguen creciendo. Aunque hasta el momento la producción no ha revelado de manera oficial la lista de celebridades que integrarán el reality, ya comienzan a circular nombres de posibles habitantes que podrían dar de qué hablar dentro de la casa más famosa de la televisión.

De acuerdo con versiones que circulan en el medio, algunos de los nombres que suenan con mayor fuerza y podrían confirmarse en los próximos días son: Celinee Santos, Matías Ochoa, Paco Pizaña, Curvy Zelma, Yina Calderón y Samira Jalil. Sin embargo, hasta que la televisora haga el anuncio oficial, la lista podría sufrir cambios.

