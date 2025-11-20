Exparticipante de La casa de los famosos se convierte en padre ¡Ni él se lo imaginaba! “No fue planeado”

Los seguidores de ‘La casa de los famosos’ quedaron boquiabiertos con el anuncio de uno de los exparticipantes del reality. ¡Se convirtió en papá! La noticia la dio a través de sus redes sociales y causó total revuelo entre internautas, ya que él mismo compartió que, ¡no se imaginaba dar la bienvenida a un bebé por sexta ocasión!

El perfil del exparticipante de ‘La casa de los famosos’ no tardó en llenarse de felicitaciones. Incluso, algunos le dieron consejos de cómo llevar la paternidad ahora que se unió un nuevo integrante a su familia.

Uno de los exparticipantes de La casa de los famosos se convierte en papá. / Instagram

¿Qué exparticipante de ‘La casa de los famosos’ se convirtió en papá?

La familia del exparticipante de la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos’, Gregorio Pernia, se encuentra de manteles largos, ya que anunció la llegada de su sexto bebé el martes 18 de noviembre. Cabe recordar que el famoso compartió su felicidad al enterarse de que su esposa, Erika Rodriguez, estaba embarazada. Incluso, ella publicó que fue un sueño hecho realidad.

“No fue planeado ni imaginado. Fue una noticia que me sacudió el alma. Lloré, tuve miedo, dudé… Hace más de seis años me dijeron que no podría tener más hijos, y lo acepté. Dejé los métodos, seguí con mi vida, mi familia, mis proyectos, creyendo que ese ciclo ya estaba cerrado” Erika Rodríguez

Gregorio Pernia anunció que su esposa, Erika Rodríguez, está embarazada. / IG: @gregoriopernia

Ahora, mediante su cuenta oficial de Instagram, Gregorio junto a su actual esposa, Erika Rodríguez, compartieron la buena noticia de la llegada de su tercer hijo en común.

“Hoy damos gracias a Dios por el nacimiento de… bebé. Nació ayer 18 de noviembre a las 7:45 de la mañana, cinco horas después de mi llegada, pues ustedes saben, estaba de gira por Chile, pero es algo que nos asombra a todos nosotros porque me esperó para nacer prácticamente”. Gregorio Pernia

“Damos gracias a Dios por haber vivido esta experiencia junto a Luna y (su otro hijo) en un momento que jamás borrarán de sus mentes y de sus corazones”, agregó.

Asimismo, compartió imágenes del pequeño recién nacido en sus historias de Instagram: “Hermoso, mi gordito”, se lee.

Al igual que acompañó la noticia con un emotivo video de toda su familia en el nacimiento de su bebé.

Como era natural, las felicitaciones no se hicieron esperar en redes sociales. Algunos de sus seguidores le dieron consejos para esta etapa en su vida:



“Felicidades por ese hermoso regalo del cielo. Disfrútenlo al máximo”

“Felicidades a todos uds. El bebé está hermosísimo. Gracias a Dios llegó sanito”,

“Uff un sexto hijo, venga tú puedes Gregorio, felicidades”

“Qué lindo!!! Espero a su papi para nacer. muchas felicidades y bendiciones para ustedes, será un bebé muy amado y consentido”

Gregorio Pernia dio la bienvenida a su sexto hijo al lado de Erika Rodríguez. / IG: @gregoriopernia

¿Cuántos hijos tiene Gregorio Pernia, exhabitante de ‘La casa de los famosos’?

No es la primera vez que Gregorio Pernia se convierte en padre, ¡tiene seis hijos! Ellos son:

Diego Fernando Pernía: Es el hijo mayor. Su madre es Ángela , quien trabajaba como empleada doméstica en la casa de Gregorio cuando éste era joven. Gregorio se enteró de su existencia tras una prueba de ADN con 99,9 % de compatibilidad.

Es el hijo mayor. Su madre es , quien trabajaba como empleada doméstica en la casa de Gregorio cuando éste era joven. Gregorio se enteró de su existencia tras una prueba de ADN con 99,9 % de compatibilidad. Emiliano Pernía: Su madre es la actriz Marcela Mar , con quien Gregorio tuvo una relación durante varios años.

Su madre es la actriz , con quien Gregorio tuvo una relación durante varios años. Su tercer hijo : Su madre es Angélica Turizo . Gregorio y ella tuvieron este hijo fuera de su matrimonio.

: Su madre es . Gregorio y ella tuvieron este hijo fuera de su matrimonio. Luna del Mar Pernía : Es hija de Gregorio con su esposa Érika Rodríguez Farfán .

: Es hija de Gregorio con su esposa . Su quinto hijo: También es hijo con Érika Rodríguez Farfán.

Gregorio Pernia y su esposa, Erika Rodríguez, son muy felices juntos. / IG: @gregoriopernia

¿Quién es Gregorio Pernia y por qué abandonó la cuarta temporada de La casa de los famosos?

Gregorio Pernía es un reconocido actor colombiano, famoso por sus participaciones en telenovelas como ‘Sin senos sí hay paraíso’ y ‘Hasta que la plata nos separe’. También ha incursionado en realities, entre ellos ‘Así se Baila’, que ganó junto a su hija Luna del Mar, y ‘La casa de los famosos’, donde participó en la cuarta temporada en 2024.

Gregorio Pernia tiene seis hijos, tres con otras personalidades y tres con su actual esposa Erika Rodríguez. / IG: @gregoriopernia

Su salida del reality sorprendió a la audiencia, pues Gregorio Pernia decidió abandonar ‘La casa de los famosos’ voluntariamente. El actor explicó que tomó esta decisión principalmente por motivos personales. Confesó que extrañaba profundamente a su familia, especialmente a su esposa e hijos, y que el encierro le generó pensar que no se sentía libre y que el ambiente de conflictos, estrategias y enfrentamientos no coincidía con sus valores ni con su forma de relacionarse.

El actor también mencionó que la convivencia fue especialmente complicada debido a choques con algunos participantes, como Alfredo Adame y Lupillo Rivera, lo que intensificó su malestar. Al despedirse, compartió que su paso por el programa fue un proceso duro pero de aprendizaje y agradeció el apoyo del público. Aseguró que esperaba no haber defraudado a quienes lo animaron a unirse al proyecto.