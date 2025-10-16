Exparticipante de La casa de los famosos declara su amor a Sergio Mayer Mori de La granja VIP ¿Habrá romance?

A pocos días del arranque de “La granja VIP”, el nuevo reality de TV Azteca, Sergio Mayer Mori, participante del programa, se ha convertido en tema de conversación en redes sociales y ha ganado el cariño de muchos fans que ya lo perfilan como uno de los favoritos para ganar.

El hijo de Bárbara Mori ha conquistado corazones no solo por su atractivo físico —heredado de sus famosos padres—, sino también por su personalidad, sentido del humor y energía. Sin duda, ha sido una gran semana para él: se convirtió en el capataz, ha dado contenido, ha mostrado sus encantos en la suite y ha enamorado al público por su sinceridad y espontaneidad.

Sergio Mayer Mori da a conocer la razón por la que entró a La granja VIP / Especial

Checa: Manola Díez estalla contra Omahi otro habitante de La granja VIP 2025 ¡Sergio Mayer Mori la intentó calmar!

¿Qué hizo Sergio Mayer Mori en la suit de La granja VIP

El pasado martes, Sergio Mayer Mori causó revuelo en “La granja VIP” tras convertirse en capataz disfrutó de la habitación especial y se metió al jacuzzi sin nada de ropa. ¡Encendió las redes sociales con sus atributos!

Todo esto dio mucho de qué hablar en redes sociales; si bien algunos usuarios lo tacharon de “vulgar”, otros simplemente se tomaron la situación con humor y también lo llenaron de elogios por su privilegiada anatomía. ¿Fue un descuido, se le olvidó o simplemente no le importó entrar así? Solo Sergio Mayer Mori lo sabe.

Mira: La granja VIP: Pedro Sola pierde la compostura y llama “sabroso” a Sergio Mayer Mori tras su descuido, VIDEO

Momento incómodo de Sergio Mayer Mori / Redes sociales

¿Qué exparticipante de La casa de los famosos se enamoró de Sergio Mayer Mori?

Pero Sergio Mayer Mori no solo ha conquistado a los fans de La granja VIP, sino también el corazón de nada más y nada menos que “la Reina de los realities” Manelyk González, exparticipante de “La casa de los famosos” (Temporada 1 y All Stars).

La exnovia de Jawy, quien también participa en “La granja VIP”, sorprendió al declarar en redes:

“Posdata, dato curioso: creo que estoy enamorada de Sergio Mayer Mori. ¿Qué onda con ese niño? ¿Cuántos años tiene? ¿Por qué no entré a “La granja VIP?”, dijo Manelyk.

El comentario de Mane generó muchas reacciones en redes, desde muestras de empatía y otras críticas por tacharla de “colgada”. Sin embargo, la influencer dejó claro que está más que interesada en el hijo de Bárbara Mori. ¿Habrá romance?

Manelyk González le declara su amor a Sergio Mayer Mori. / IG: @manelyk_oficial / @karimepindter / X: @RCulturaPop

Esto dijeron en redes sobre el comentario de Manelyk.



La entiendo, estamos amando al niño Mayer.”

“Pues sí, es el mismísimo hijo de Ruby, bb. ¡Claro que está hermoso!”

“Claro, y curiosamente Jawy está ahí jajajaja… pura polémica.”

Qué novedad ya por que esta teniendo ruido ese niño, ya Mane se siente enamorada. Colgada.

“La verdad, el niño está bonito. Decir que le gusta tampoco es colgarse, porque no lo está buscando ni nada. Solo dijo que se le alborota la hormona, como a muchas, y ya, no se claven.”

“No te culpo, amorcito. Yo también estoy enamorada.”

Manelyk no respondió a las críticas; sin embargo, dejó ver que la presencia de Sergio Mayer Mori ha sido bien recibida, no solo por la audiencia, sino también por sus compañeros famosos.

Mira:Sergio Mayer Mori revela polémicos detalles de su relación y ruptura con Natália Subtil en La granja VIP