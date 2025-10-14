¿Quién es el capataz de esta semana en La granja VIP hoy, lunes de 13 octubre?

La granja VIP, el nuevo reality de TV Azteca, dio inicio este domingo 12 de octubre. Ante esto, los 16 participantes de este proyecto buscan quedarse con el premio (que no ha sido revelado al momento). Hoy se conocerá al capataz de la primera semana del programa, quien obtendrá beneficios frente a sus compañeros. ¿Quién es el primer capataz?

¿Quiénes son los 16 participantes confirmados de La granja VIP?

La granja VIP se estrenó ayer domingo 12 de octubre, con un elenco que estaba casi confirmado en su totalidad, comenzó este proyecto que promete polémicas, risas, controversias y tristeza.

Hasta antes de su estreno, la producción había adelantado que esta edición estará cargada de estrategias, retos físicos intensos y sorpresas que pondrán a prueba tanto la resistencia como la convivencia de los concursantes.

Estos son los 16 participantes confirmados para La granja VIP:



La Granja VIP

¿Qué beneficios obtendrá el capataz en La granja VIP?

Los beneficios que recibe el participante que gana la competencia del capataz en La granja VIP fueron dados a conocer durante la llegada de los creadores de contenido, antes del inicio oficial de la temporada.

Según explicó Kristal Silva, el capataz se elige mediante un desafío, y quien resulte vencedor obtiene los siguientes privilegios:



Tiene la autoridad para repartir las tareas entre sus compañeros.

Disfruta de una habitación privada, equipada con comodidades superiores al resto, como una tina de baño.

Gana inmunidad frente a las nominaciones.

No obstante, hay una restricción importante: el capataz no puede participar en ‘La asamblea’ , el espacio donde los demás granjeros debaten y se organizan para cumplir con las labores y expresar sus diferencias.

¿Quién es el capataz de la primera semana de La granja VIP?

Ayer 12 de octubre en La granja VIP, se decidió que los cuatro peones (quienes menos votados eran) eran Alfredo Adame, Manola Díez, La Bea y César Doroteo (primer nominado).

La primer prueba comenzó este lunes 13 de octubre por la tarde. Los habitantes tenían como dinámica “ensuciarse”, pues la producción colocó manzanas verdes entre una buena cantidad de lodo. Los que hallaran las manzanas, podrán batirse a duelo por el título de capataz la noche de hoy.

Al final de esta prueba, los ganadores fueron:



Sergio Mayer Mori,

Kike Mayagoitia,

Eleazar Gómez y

Jawy.

Hoy se decidirá al primer capataz de La granja VIP, se planea que la transmisión comience a las 9 PM, hora del centro de México.

Información en desarrollo...

