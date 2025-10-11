Aseguran que Fabiola Campomanes se une a La granja vip, de última hora, con sueldazo de lujo

Este domingo arranca “La granja VIP”, la nueva gran apuesta de TV Azteca que pondrá a prueba a un grupo de celebridades en una auténtica granja, aislados de toda comodidad. A lo largo de la competencia, deberán enfrentarse a duras dinámicas y retos físicos que los sacarán completamente de su zona de confort.

Aunque TV Azteca aún no ha revelado oficialmente la lista completa de participantes, la cuenta de espectáculos La Tía Sandra adelantó que la actriz Fabiola Campomanes se sumará al reality. Según la filtración, la famosa ingresaría al programa para reemplazar a una de las participantes que no logró superar las pruebas físicas previas al estreno.

¿A quién reemplazará Fabiola Campomanes en La granja VIP?

De acuerdo con la cuenta de X de “La tía Sandra”, Fabiola Campomanes fue contactada por la producción de “La granja VIP” esta semana, debido a que la cantante Wendolee no habría pasado las pruebas de resistencia, vitales para este reality.

“No pasó las pruebas de esfuerzo en el examen médico, poniendo en riesgo a la producción a días del estreno”, escribió ‘La tía Sandra”

Hasta el momento Wendolee, exacadémica tampoco había confirmado su participación oficial.

¿Cuánto le ofrecieron a Fabiola Campomanes para estar en La granja VIP?

De acuerdo con el tweet mencionado, se indica que Fabiola Campomanes habría negociado por dos días con la televisora para lograr un generoso sueldo.

“La negociación duró dos días y terminaron cediendo en la cantidad que pidió Fabiola: arriba de 435 mil pesos por semana”, sostiene ‘La tía sandra’ en X.

¿Qué participantes están confirmados para La granja VIP?

¿Qué participantes están confirmados para La granja VIP?



Alfredo Adame

Jawy

Kim Shantal

Sandra Itzel

Alberto del Río

César Doroteo

Manola Díez

Kike Mayagoitia

Carolina Ross

Lis Vega

Omahi



Todos ellos convivirán en una granja real, alejados de lujos, celulares y comodidades, para enfrentarse a pruebas físicas, cuidado de animales y convivencia diaria bajo reglas estrictas.

¿De qué tratará “La granja VIP” y cuándo se estrena?

“La granja VIP” es la nueva apuesta de TV Azteca. En este formato, los famosos deberán demostrar su capacidad para adaptarse a la vida rural, trabajar en equipo y sobrevivir a las nominaciones.

Contará con 16 celebridades (8 mujeres y 8 hombres) que vivirán aisladas de comodidades urbanas y del mundo exterior.

Las celebridades vivirán en una granja real ubicada en Ajusco, Ciudad de México.

Los famosos deberán hacer tareas del campo: cuidar animales (ordeñar vacas, alimentar), limpiar establos, sembrar y cosechar, cargar leña, etc.

Los participantes tendrán que renunciar a varias comodidades con camas sencillas, cocinas improvisadas, poco lujo.

Habrá retos, inmunidad, eliminaciones y ciertos beneficios.

El estreno está programado para el 12 de octubre de 2025 por Azteca Uno, apenas una semana después de la gran final de “La casa de los famosos México”. Además, la transmisión también estará disponible en Disney+, donde se podrá seguir la vida de los participantes las 24 horas del día.

