¿Quién fue el segundo nominado de La granja VIP HOY, martes 25 de noviembre? ¡Así estuvo el duelo!

Kike Mayagoitia sorprendió en “La granja VIP” al dejar a Fabiola Campomanes como la primera nominada de la semana. Por su parte, César Doroteo se impuso ante Eleazar Gómez en el duelo por el puesto de capataz, convirtiéndose en el líder de esta séptima semana.

Como parte de sus responsabilidades, el capataz debía elegir al granjero que enfrentará el duelo este martes, mientras que el peón será decidido por el público. Este giro confirma que las reglas siguen cambiando y que ahora la audiencia tiene el poder de votar y definir quién se enfrentará en el duelo, lo que incrementa la tensión entre los participantes.

Kike Mayagoitia en La granja VIP 2025

¿Quiénes son peones en la séptima semana de La granja VIP?

El pasado domingo, los granjeros realizaron nuevamente la elección de peones en “La granja VIP”. Durante la transmisión en vivo, justificaron su decisión argumentando que los seleccionados habían estado solo una vez en esta posición y que buscaban mantener un equilibrio: dos hombres y dos mujeres para dividir las actividades físicas. Sin embargo, detrás de cámaras, los equipos revelaron que la verdadera estrategia era impedir que los elegidos tuvieran oportunidad de convertirse en capataces esta semana y poder ser nominados el miércoles 26 de noviembre.

Finalmente, los peones quedaron definidos de la siguiente manera:



Sergio Mayer

Kim Shantal

Fabiola Campomanes

Alberto del Río el Patrón.

¿Quién es la primera nominada de La granja VIP en la séptima semana?

Kike Mayagoitia, tras convertirse en el eliminado de la sexta semana en “La granja VIP”, dejó su legado dentro del juego al asignar una nominación directa. El conductor decidió que Fabiola Campomanes quedara marcada en la placa como la primera nominada.

Con esta elección, Fabiola Campomanes inició la semana ya en riesgo, a la espera de los movimientos del capataz, la asamblea y el juego de salvación y la traición que podrían cambiar por completo el rumbo de la competencia.

¿Quién fue el segundo nominado de La granja VIP en la séptima semana?

Hoy en la gala de este martes en “La granja VIP”, César Doroteo tendrá que elegir a uno de los granjeros, quien se enfrentaría al peón elegido por mayoría de votos del público.

Hasta el momento se desconoce cuál será la dinámica que la producción pondrá este martes del duelo, pero lo que se sabe es que quien pierda se sumará a la placa.

Recuerda que mañana es miércoles de asamblea, donde se elegirán dos nominados más, o incluso hasta tres. Sin embargo, esta placa de nominados tampoco es definitiva. El jueves, uno de ellos podrá ganar el juego de salvación, quedar fuera de la placa y, además, salvar a otro compañero. Luego, en el viernes de traición, deberá colocar a un habitante en el lugar del nominado al que salvó.