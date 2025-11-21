La granja VIP: ¿Quién ganó el duelo de salvación hoy, 20 de noviembre?

Este jueves 20 de noviembre, los nominados de La granja VIP ya están definidos y está noche se enfrentarán al duelo de salvación. Recordemos que ayer se realizó la asamblea de nominación, se definió el resultado del duelo de nominación del martes y con el huevo de oro, quedaron 4 nominados que acompañan a Kim Shantal en la la placa.

Esta semana, bajo el mando firme de Fabiola Campomanes como capataz, las alianzas se endurecen y las estrategias se vuelven cada vez más maquiavélicas. Pero junto a ellas crecen los roces, la desconfianza y el miedo de los granjeros.

¿Quién es son los nominados de La granja VIP en su sexta semana?

La eliminación de Manola Díez de La granja VIP trajo consigo la primera nominada de esta semana: Kim Shantal.

“El Patrón” fue el segundo granjero en caer a la placa tras perder el duelo de nominación del martes.

Por mayoría de votos en la Asamblea de Nominación, Alfredo Adame y Sergio Mayer Mori también fueron enviados al paredón.

Kike Mayagoitia completó la lista después de que Lis Vega se viera obligada a elegir a un quinto nominado gracias al poder del huevo dorado.



Kim Shantal

‘El Patrón’ Alberto del Río

Sergio Mayer Mori

Alfredo Adame

Kike Mayagoita

Así nominaron los granjeros en La granja VIP esta sexta semana

Esta semana, la nominación en “La granja VIP” cambió por completo. Durante la emisión del martes, el conductor del reality anunció que los participantes deberán nominar a dos concursantes, pero con una condición: solo podrán elegir a un granjero y a un peón.

Tras el pleito entre Alfredo Adame y la Bea, la mayoría decidió nominar al “Golden boy”. En tanto, Sergio Mayer Mori pidió ser enviado a la placa para buscar la salvación… y traicionar a Eleazar Gómez este viernes.



Kim Shantal nominó a Alfredo Adame y a Sergio Mayer Mori.

Eleazar Gómez nominó a Sergio Mayer Mori y a Teo.

Sergio Mayer Mori nominó a Alfredo Adame y a Lis Vega.

Alfredo Adame nominó a Sergio Mayer Mori y a Teo.

Teo nominó a Alfredo Adame y a Sergio Mayer Mori.

Kike Mayagoitia nominó a Alfredo Adame y a Sergio Mayer Mori.

Lis Vega nominó a Alfredo Adame y a Sergio Mayer Mori.

Fabiola Campomanes nominó a Alfredo Adame y a Sergio Mayer Mori.

La Bea nominó a Alfredo Adame y Sergio Mayer Mori.

El Patrón nominó a Alfredo Adame y a Sergio Mayer Mori.

¿Quién ganó el duelo de salvación hoy, 20 de noviembre en La granja VIP?

Aunque Sergio Mayer Mori adelantó a sus compañeros que podría ganar la salvación, Kike Mayagoitia, “el Patrón”, Kim Shantal y Alfredo Adame también se aferran a la esperanza de vencer. Todos desean conquistar esta codiciada prueba, que puede exigir destreza, agilidad o fuerza. El reto definitivo se revelará en la gala de este jueves.

Información en desarrollo...

