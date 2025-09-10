Fabiola Campomanes enciende alarmas; anuncia la desaparición de importante ser querido; suplica ayuda en redes

La preocupación se apoderó de las redes sociales este miércoles 10 de septiembre, cuando la actriz Fabiola Campomanes lanzó un mensaje urgente en Instagram: su prima, Mariana Morán Trejo, está desaparecida. Con más de dos millones de seguidores en Instagram, Fabiola usó su alcance para pedir ayuda y difundir la imagen de su familiar. El caso ha comenzado a viralizarse, y muchos usuarios se han sumado a la búsqueda.

Mira: Jonathan Islas a quien Fabiola Campomanes acusó de violencia física y psicológica ¡ahora canta en el Metro!

Con casi un millón de seguidores en Facebook, Fabiola Campomanes usó su alcance para difundir el caso.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre la desaparición de la prima de Fabiola Campomanes en Hidalgo?

Fabiola Campomanes, la protagonista de telenovelas como Teresa y Las tontas no van al cielo compartió el boletín oficial emitido por la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo junto a el la frase: “Compartir por favor. Mi prima está desaparecida”

Según el boletín de búsqueda, Mariana Morán Trejo, de 37 años, fue vista por última vez el martes 9 de septiembre en Tecozautla. Desde entonces, no se tiene información sobre su paradero.

Mira: Jonathan Islas a quien Fabiola Campomanes acusó de violencia física y psicológica ¡ahora canta en el Metro!

La ficha oficial detalla que Mariana vestía ropa gris y una gorra blanca al momento de su desaparición.

¿Qué detalles dio el boletín de búsqueda sobre la desaparición de Mariana Morán Trejo, prima de Fabiola Campomanes?

La ficha oficial de Mariana Morán Trejo, prima de la actriz Fabiola Campomanes, detalla que al momento de su desaparición vestía pants y chamarra gris, llevaba una mochila cruzada en el pecho y una gorra blanca. Como seña particular, tiene tatuada una estrella de cinco picos en la muñeca izquierda.

La Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo activó los protocolos de búsqueda y pidió a la ciudadanía cualquier información que pueda ayudar a localizarla. La difusión del caso por parte de Fabiola Campomanes ha sido clave para que el tema se vuelva visible en medios y redes sociales.

Hasta el momento, Fabiola Campomanes no ha revelado más información sobre la desaparición de su prima. Sin embargo, usuarios no tardaron en reaccionar. Por esta razón, compartieron la ficha de búsqueda en sus redes sociales.

Mira: Eduardo Capetillo Jr revela si Biby Gaytán, su mamá, se opuso a su relación con Fabiola Campomanes

La actriz mexicana compartió el boletín de búsqueda de Mariana Morán Trejo en sus redes sociales.

¿Quién es Fabiola Campomanes, la actriz que pidió ayuda para encontrar a su prima desaparecida?

Fabiola Campomanes es una actriz y conductora mexicana que ha dejado huella en la televisión nacional. Su carrera comenzó como conductora en el programa Incógnito, pero fue en las telenovelas donde alcanzó gran popularidad. Ha participado en producciones como:

Teresa

Las tontas no van al cielo

El país de las mujeres

y más recientemente en la serie de streaming El juego de las llaves.

En 2023, también fue parte de MasterChef Celebrity México, donde mostró una faceta más cercana y humana. Su presencia en redes sociales es fuerte, y por eso su mensaje sobre la desaparición de Mariana Morán Trejo ha tenido tanto impacto.



Instagram: Más de 1.7 millones de seguidores

Más de TikTok: Tiene aproximadamente 5,655 seguidores

Tiene aproximadamente Facebook: Cuenta con 923,000 seguidores