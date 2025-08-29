¿Quiénes son los confirmados de La granja VIP Méxco? Filtran lista completa de presuntos participantes

Cada vez falta menos para el estreno de ‘La granja VIP México’ y, poco a poco, se van revelando más detalles del programa. Hoy, viernes 29 de agosto, se dio a conocer de forma oficial a la primera confirmada. Sin embargo, en redes se filtró la lista completa de las celebridades que presuntamente formarán parte de este reality.

Estreno de La Granja VIP / Redes sociales

Checa: La granja VIP México: Participantes confirmados, horario, dónde ver y todo lo que debes saber del estreno

¿Quién es la primera confirmada para ‘La granja VIP México’?

Durante la emisión de ‘Venga la alegría’, hoy viernes 29 de agosto, se presentó a Marielle Zannie, mejor conocida en redes sociales como ‘Mallezaa’, primera confirmada para ‘La granja VIP’. La influencer se desempeñará como la conductora digital, es decir, será la encargada de mantener informada a la audiencia sobre lo que pasa día a día con los participantes en la red.

La también autoproclamada “periodista digital” se dijo muy feliz por estar en este proyecto, el cual promete que mantendrá al público muy entretenido. Aunque lamentó no poder dar muchos detalles en este momento, le pidió a la audiencia que estuviera atenta a las redes sociales, así como a los anuncios oficiales que se darán en los próximos días.

Mellezza conductora digital de La granja VIP / VLA

¿Quién es Marielle Zannie, ‘Mallezaa’?

Malle Zannie, conocida como ‘Mallezaa’, es una influencer de 23 años que ha ganado notoriedad en redes sociales por subir contenido sobre su vida personal y hechos trascendentales del medio artístico. En Instagram tiene 296 mil seguidores, mientras que en YouTube tiene más de 7 mil.

Se desconoce si actualmente tiene pareja. Su participación en ‘La granja VIP México’ generó mucha emoción en redes sociales y se dijeron ansiosos por ver su desempeño. Incluso, algunos colegas como Pablo Chagra la felicitaron y le desearon todo lo mejor.

Mallezaa, conductora digital / Redes sociales

Te podría interesar: Muere querido productor mexicano de ‘100 mexicanos dijeron’ y ‘Atínale al precio': ¿De quién se trata?

¿Quiénes participarán en ‘La granja VIP México’?

Recientemente, comenzó a circular en redes sociales una lista de los famosos que, presuntamente, habrían confirmado su participación en ‘La granja VIP México’. Estas serían las celebridades que, presuntamente, formarían parte del reality:

Linet Puente – Conductora

César Doroteo – Influencer

Sergio Mayer – Actor

Enrique “Kike” Mayagoitia – Conductor

Carlos Quirarte – Presentador

Sabrina Sabrok – Cantante

Uriel Estrada – Conductor

Marcela Iglesias – Empresaria

Wendolee Ayala – Cantante

Alfredo Adame – Actor

Kimberly Shantal – Influencer

Jorge Alberti – Actor

Cabe destacar que, hace poco, se filtraron unas imágenes de Linet Puente, aparentemente, grabando el promocional de su participación en el show. En dicho material, se ve a la conductora rodeada de cosas que hacen alusión al campo.

En tanto que diversos medios digitales han confirmado que César Doroteo formará parte del reality. Asimismo, Alfredo Adame llegó a decir en su momento que ya había aceptado entrar, pidiéndoles a sus fans que lo apoyaran. La lista no es oficial, por lo que, hasta que se revele a los confirmados, todo lo anterior queda en calidad de un RUMOR.

¿De qué trata ‘La granja VIP México’ y cuándo se estrena?

‘La granja VIP México’ reunirá a varios famosos que deberán sobrevivir en una granja real, mientras son monitoreados las 24 horas. Entre otras cosas, tendrán que ordeñar vacas, sembrar y armar bardas.

También harán diversas dinámicas para asegurar su estancia en el show. Además de que se someterán a procesos de nominación y eliminación.

Su estreno está programado para el 12 de octubre. Se transmitirá en el canal de Azteca Uno. Aún no se confirma el horario, pero en uno de los promocionales, se indicaba que sería a partir de las 10 pm. También se adelantó que los capítulos podrán verse en la plataforma de Disney+

Mira: ¿Quién será el quinto eliminado de La casa de los famosos México? Revelan votación en redes sociales