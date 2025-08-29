Muere querido productor mexicano de ‘100 mexicanos dijeron’ y ‘Atínale al precio': ¿De quién se trata?

La televisión mexicana despide con profunda tristeza a uno de sus pilares más entrañables. Un reconocido productor detrás de programas emblemáticos como ‘100 Mexicanos dijeron’ y ‘Atínale al precio’, murió recientemente. Su partida ha provocado una oleada de mensajes de cariño y reconocimiento por parte de figuras del medio artístico.

¿Quién es el famoso productor mexicano de ‘100 mexicanos dijeron’ que murió?

Luis Canseco fue una figura esencial en la creación y consolidación de formatos que marcaron época en la televisión nacional. Su visión fue clave en el éxito de programas que conquistaron ratings.

Desde sus inicios, Canseco logró adaptar formatos internacionales y darles un sello nacional. ‘100 mexicanos dijeron’, adaptación del formato estadounidense Family Feud, se convirtió en un fenómeno televisivo gracias a su ritmo ágil y su cercanía con la audiencia.

Del mismo modo, ‘Atínale al precio’ fue otro de sus grandes logros, manteniéndose vigente por años como uno de los programas de concursos favoritos del público.

Además de su paso por distintas televisoras, en los últimos años Canseco trabajó con Fremantle, una de las productoras de contenido más importantes a nivel global, con sede en Londres. Desde 2013 formó parte del equipo como ‘Director de Producción’. Así lo expresó la propia empresa a través de un comunicado:

Don Luis se unió a la familia FM en 2013 y desde entonces aportó su profesionalismo, su calidez humana y su abrazo compañero... Fremantle despide hoy a un compañero, amigo y faro espiritual. Lo vamos a extrañar mucho Fremantle, despedida a Luis Canseco

¿Qué programa de televisión dejó inconcluso el productor Luis Canseco?

El fallecimiento de Luis Canseco ocurre en un momento en el que preparaba el lanzamiento de su más reciente apuesta televisiva: ‘La granja VIP’, un reality show que tiene previsto su estreno para el mes de octubre en la televisora del Ajusco.

Este nuevo formato buscaba renovar la oferta de realities en la televisión mexicana, mezclando dinámicas de supervivencia, competencia y convivencia entre celebridades. El proyecto, que aún se encuentra en fase de postproducción, fue una de las grandes apuestas de Canseco para este 2025.

Aún no se ha confirmado si habrá cambios en el calendario de estreno o en la estructura del programa tras su partida .

Así despidieron amigos y colegas Luis Canseco, productor de ‘Atínale al precio’

Las muestras de afecto no se hicieron esperar. Productores, conductores, guionistas y técnicos compartieron emotivos mensajes recordando a Luis Canseco por su trayectoria y sus vínculos como amigo.

Manuel Gálvez, uno de sus amigos más cercanos, escribió:

“Nos conocimos hace más de 35 años en el medio audiovisual. Desde el día uno nos hicimos buenos amigos, y con el paso del tiempo, hermanos. Nos acompañamos en las buenas y en las rudas”.

Por su parte, el periodista y escritor Raúl Criollo también expresó su tristeza:

“Mi querido amigo Luis Canseco acaba de partir. Me duele muchísimo. Nos reímos como para regalar alegría a muchos. Seguro que seguirá con una sonrisa a dónde quiera que vaya. Gran viaje, Luis”.

Luis Canseco deja un legado grande en la televisión, sobre todo en aquellos que disfrutaban de programas como ‘100 mexicanos dijeron’ y ‘Atínale al precio’. Hoy, la industria del entretenimiento le dice adiós a un grande.

