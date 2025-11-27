Fabiola Campomanes estalla en La granja VIP y amenaza con abandonar el reality: “Yo aquí no me quedo”

Con las lágrimas escurriendo, Fabiola Campomanes soltó una bomba en La granja VIP México: si su mejor amiga Lis Vega sale, ella misma pedirá que la metan a la placa para irse. La actriz no quiere quedarse sin su compañía y dejó claro que su permanencia depende de lo que pase esta semana de nominaciones. El video ya circula con fuerza y el drama está que arde.

Fabiola Campomanes confiesa que no quiere estar en La granja VIP. / Redes sociales

¿Qué pasó con Fabiola Campomanes en La granja VIP México y por qué dijo que se va?

La noche se puso intensa en La granja VIP México, específicamente en el cuarto de los Peones del granero, cuando Fabiola Campomanes se quebró frente a Lis Vega. Con voz entrecortada, Fabiola le confesó a su amiga que no soportaría quedarse sin ella dentro del reality show de famosos. La frase que incendió las redes fue contundente y quedó registrada en video:

“Si tú llegas a salir, tú me metes a mí, porque yo aquí no me quedo”. Fabiola Campomanes

El clip que circula muestra a la actriz con evidente carga emocional, pidiendo prácticamente control sobre su destino en La granja VIP, luego de enterarse que sigue en la competencia de eliminación. La razón de que esté en la plancha no es menor: quedó nominada por el legado de Enrique “Kike” Mayagoitia, una movida que la dejó vulnerable en una semana clave.

Dentro del granero y con la alianza sacudiéndose, Fabiola Campomanes reiteró que no quiere lidiar con la idea de pasar días sin Lis Vega. Para ella, la amistad es un salvavidas; sin esa presencia, prefiere salir.

La reacción conectó con la audiencia porque expone una de las batallas más duras del formato: la soledad y el fandom. Fabiola reconoce que no tiene una base de fans tan gigantesca como otros y teme que, si la semana se complica, no le alcance la fuerza de fuera para sostenerla. En ese contexto, el apoyo emocional de Lis Vega es crucial.

¿Por qué Fabiola Campomanes está en riesgo de eliminación en La granja VIP México?

Fabiola Campomanes enfrenta por primera vez un riesgo real de salir de La granja VIP México. Su nombre quedó en la placa de nominados desde el lunes gracias al legado de Kike Mayagoitia, y eso la obliga a meterse de lleno en la estrategia de salvación. En un escenario así, hay dos caminos: ganar ella misma la prueba de salvación o ser salvada por quien la obtenga, siempre que exista un acuerdo previo.

Aquí es donde pesa la duda de Fabiola: ella misma ha dicho que su fandom no es tan grande fuera del reality, lo cual complica el voto popular si llegara a la eliminación. Además, señaló que su grupo cercano, Lis Vega y Sergio Mayer Mori, tampoco ha estado todavía bajo el fuego directo de la placa, por lo que no han medido realmente su poder de reacción en votaciones.

En resumen, Fabiola Campomanes está en la cuerda floja: nominada por legado, con la necesidad de moverse por salvación, y con la carga emocional de depender del destino de Lis Vega. El momento es crítico y cualquier giro puede alterar su semana.

¿Quiénes son los nominados hoy, 26 de noviembre, en La granja VIP México?

La placa se movió fuerte y ya hay nominados confirmados en La granja VIP para este miércoles 26 de noviembre:

Fabiola Campomanes , quien quedó en placa desde el lunes por el legado de Enrique “Kike” Mayagoitia .

, quien quedó en placa desde el lunes por el . Kim Shantal , que perdió la prueba contra Alfredo Adame y se sumó el martes.

, que perdió la contra y se sumó el martes. Alberto del Río “el Patrón” y Lis Vega, que quedaron nominados por votación de los granjeros este miércoles.

Con esta lista en la plancha, el tablero se pone interesante: hay figuras de distintos nichos (televisión, lucha libre, influencers y actrices) y la fuerza del fandom será determinante. Si Fabiola Campomanes no logra la salvación, tendrá que competir directamente en la eliminación con Kim Shantal, Lis Vega y Alberto del Río “el Patrón” y, el resultado, dependerá tanto de la audiencia como de las alianzas internas.